“Qarabağda baş verənlər oradakı silahlı erməni separatçılarının son hayqırtılarıdır. Amerikada aparılan danışıqlar isə Ermənistanda xaosla da nəticələnə bilər. Təxribatlara və bütün namərd hərəkətlərə baxmayaraq Nikol Paşinyan məcburdur ki, ABŞ-ın dediyini etsin, sülh sazişinin imzalanmasına doğru addımlar atsın”.



DİA.AZ bildirir ki, bunu Reyting.az-a professor Cümşüd Nuriyev deyib.



C. Nuriyevin iddiasına görə, Qarabağda baş verən təxribatların arxasında Rusiya dayanır və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin əldə olunmasına, münasibətlərin qaydaya düşməsinə mane olmağa çalışır:



“Qrabağda və sərhəddə təxribatları Rusiyaya bağlı ermənilər edir. Bu prosesi onlar erməni kilsəsi, Daşnaksütyun Partiyası və hərbi sistemdə olan adamları vasitəsilə həyata keçirirlər. Bu göstəriş Rusiya və İrandan verilir. Ehtimal edirəm ki, təxribatlar bundan sonra da olacaq”.



C. Nuriyev bildirib ki, hazırda həm regionda, həm də dünyada durum iki il əvvəlki vəziyyətdən tam fərqlənir: “İndi Ermənistan dalana daxil olub. Baş nazir Nikol Paşinyan ya Azərbaycanla sülh sazişi imzalamalıdır, ya da hakimiyyətdən getməlidir. Paşinyan hakimiyyətdən getsə, Ermənistanda 1990-cı illərdəki vəziyyət yaranacaq. Aydındır ki, belə vəziyyətdə Azərbaycan Xankəndi şəhərində olan erməni separatçıları, cinayətkarları, Azərbaycan suverenliyini qəbul etməyən tör-töküntüləri vurub çıxaracaq. Hesab edirəm ki, Ermənistan tərəfi bu reallığı anlamalı və indi danışıqların getdiyi ərəfədə kiminsə maşası rolunda olmamalıdır”.



Professor sonda əlavə edib ki, dünya Azərbaycan dövlətinin Qarabağ da daxil olmaqla, ərazi bütövlüyünü tanıyır və qəbul edir: “Bu, reallıqdır. İndiki mərhələdə Amerika və Azərbaycanın maraqları üst-üstə düşür. Vaşinqton bilir ki, şahmatın bu mərhələsini uduzsa, daşları qutuya yığıb getməlidir. Bu halda regionda Rusiya və Çinin birləşməsi müşahidə olunacaq. Bu da Vaşinqtonun maraqlarına heç bir halda uyğun gəlmir. Biz isə sadəcə, ərazi bütövlüyümüzü təmin etmək, ərazimizdəki qanunsuz silahlı dəstələri tərki-silah etmək, nəzarətsiz ərazilərimizdə səliqə-səhman yaratmaq istəyirik”.



