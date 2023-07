'Bank of Baku'nun onlayn növbə hoqqası - GİLEY Tarix: Bu gün, 07:38 | Çap et

DİA.AZ: - " "Bank of Baku"da sistem tərsinə işləyir" DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Müştərinin Səsi" sosial qrupundakı paylaşımında Rəşad Bayramov adlı istifadəçi giley edir.



Narazı vətəndaş daha sonra yazır: "Onlayn növbə götürüb gedirsən, terminalda qızlar kodu yazır, gözləyirsən, növbən gələcək, ay gəldi ay... Səndən sonra gələnlər səndən qabaq işlərini qaydasına qoyub gedir. Sən isə hələ də filialda gözləyirsən... Yaxınlaşıb deyəndə ki, online növbəm var, niyə cıxmır növbəm? Deyirlər ki, biz sistemə müdaxilə edə bilmirik. sistem ozu oturecek novbenizi saat 10 : 10 na növbe götürmeyime



Baxmayaraq ki, saat 10.30 da oldu, növbəm hələ də çatmayıb. İndi mənə desin bu bankın rəhbərliyi... zəhmət olmasa...



Banka getmədən online sifariş verdiyim "Bolkart" kartını necə yerli-dibli sisteminizdən silə bilərəm, cənab "Bank of Baku" rəhbərliyi..."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...





