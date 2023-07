“Ordumuz on iki dəfə əməliyyatı keçirib” - Hərbi ekspert Tarix: Bu gün, 18:36 | Çap et

“Heç bir siyasi qüvvə Azərbaycan Ordusunun öz ölkəsinin ərazisində hərbi əməliyyatları keçirməsinə mane ola bilməz”.



DİA.AZ bildirir ki, bunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Cebhe.info-ya açıqlamasında erməni hərbi ekspert Leonid Nersisyanın Azərbaycan Ordusunun Qarabağda gələcək hərbi əməliyyatları ilə bağlı fikirlərini şərh edərkən bildirib.



Onun sözlərinə görə, Leonid Nersisyan Azərbaycanın Ordusunun planları barədə heç bir məlumata sahib deyil.



“Azərbaycan tərəfinin hazırladağı hərbi planlar barədə məlumatlar çox məhdud sayda Rusiya sülhməramlı kontigentə çatdırılır. Nersisyan və ona məlumat ötərən şəxslərin ordumuzun növbəti hədəfləri barədə hər hansı məlumata sahib olması qeyri-mümkündür.



Nersisyan sadəcə ərazidə baş verən hadisələrə əsasən, xüsusilə son zamanlar intensivləşən erməni təxribatların cavabsız qalmayacağını bildiyi üçün ordumuzun hərbi əməliyyatları ilə bağlı ehtimallar irəli sürür. Son günlər Azərbaycan mediasında “Qisas-3” və hər hansı formada hərbi əməliyyatların keçirilməsi ilə bağlı saysız-hesabsız xəbərlər dərc olunur. Ona görə də Nersisyanın bizim medianın fikirlərinə əsaslanaraq Qarabağda müəyyən hərbi əməliyyatların keçiriləcəyini ehtimal etməsi təəccüblü olmamalıdır”.



Ekspert vurğulayıb ki, ordumuz rus sülhməramlıların müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə on iki dəfə əməliyyatı keçirib:



“İlk əməliyyat 2022-ci ilin martında Fərrux kəndinə yaxın dağlıq ərazidə keçib. Sonuncu iki əməliyyat isə Laçında sərhəd-keçid məntəqəsinin əsasının qoyulması və Xocəvənd istiqamətində “Qisas-2” əməliyyatı ilə bağlıdır.



Öz suveren ərazilərində, o cümlədən rus sülhməramlıların nəzarəti altında olan Qarabağın dağlıq ərazilərində müstəqil qərarlar qəbul Azərbaycanın hüququdur. Nə öz funksiyalarını bərbad şəkildə yerinə yetirən rus sülhməramlıların rəhbərliyi, nə də siyasi güc mərkəzləri ordumuzun bölgədəki hərbi əməliyyatlarına təsir etmək imkanlarına malikdir ”.



Xəbəri Facebook-da paylaş