"İnci Group of Companies" QSC - MƏHKƏMƏYƏ VERİLDİ

"İnci Group of Companies" QSC barəsində gömrük qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta protokolu tərtib edilib.



DİA.AZ FED.az-a istinadla xəbər verir ki, bu protokol İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 485.2-ci maddəsi ilə iddası ilə irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 485.2-ci maddəsinə görə, Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda qısa idxal bəyannaməsinin mallar gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl elektron formada verilməməsinə görə -vəzifəli şəxslər 1 000 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 1 500 manat məbləğində cərimə edilir.



İş Bakı Şəhər Nəsimi Rayon Məhkəməsində hakim Solmaz Mustafayevanın icraatındadır.



Məhkəmə ilə əlaqəli baxış iclası 26.07.2023,saat 11:10-a təyin edilib.



