25 iyul 2023-ci il tarixdə saat 12:00-da “TƏBİB LTD “ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçilərinin növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.



DİA.AZ FED.az-a istinadla xəbər verir ki, gündəlikdəki məsələlər aşağıdakılardır:



1.“ TƏBİB LTD “ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin fəaliyyətinə xitam verilməsi (ləğv edilməsi).



2.Növbədənkəhar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatlarla yığıncaq tarixindən əvvəlki üç iş günü ərzində müəssisənin ofisində iş vaxtı tanış olmaq mümkündür.



Qeydiyyat vaxtı 25 iyul 2023-ci il tarixində saat 10:00-da başlayacaq. Müəssisənin növbədənkənar ümumi yığıncağında iştirak etmək istəyən şəxslər şəxsiyyətlərini təsdiqləyən sənədi,onların nümayəndələri isə öz şəxsiyyətlərini təsdiqləyən sənədlə birlikdə notarial qaydada təsdiq olunmuş etibarnaməni təqdim etməlidirlər.



Ünvan Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Ziya Bünyadov, ev 43-dür.



