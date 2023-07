Adlarını dəyişiblər, əməllərini yox... - ETİRAZ Tarix: Bu gün, 06:44 | Çap et

DİA.AZ: - "Bağlandığını deyən #Kargofly şirkəti öncədən sifariş verdiyim ayaqqabıları #Kargolux-un Həzi Aslanov ofisindən götürə biləcəyimi bildirdi". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Şikayətim Var" sosial qrupundakı paylaşımında Rüfət Məmmədov adlı istifadəçi giley edir.



Narazı vətəndaş daha sonra yazır: "Getmişəm Kargolux-un Həzi Aslanov ofisinə məhsulun orda olmadığını bildirib, göndəriblər 28 May ofisinə. 28 may ofisində də biıdirdilər ki, belə bir məhsul yoxdu.



Sözüm budur ki, işlədiyi vaxtlarda da vaxtında mesajlara, zənglərə cavab verməyən etibarını itirən fırıldaqçı #kargofly şirkəti indi ofis yerlərini dəyişərək #kargolux adı ilə fəaliyyətə başlayıblar. Sifariş edərkən etibarlı kargo şirkətləri ilə əməkdaşlıq edin. 2 il öncə də #kargofly la sifariş vediyim 2 ədəd kurtkanı it-bata salıb yazda mənə təhvil verən şirkətin digər qolu #kargolux da eyni cavablarla adamın əsəbləri ilə oynayırlar".



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

