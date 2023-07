"Millətin balalarını şikəst etmək üçün sonadək cildlənə bilməyəcəksiniz" - ETİRAZ Tarix: Bu gün, 12:27 | Çap et

AMEA-nın bəzi institutlarında, xüsusilə, Dilçilik İnstitutunda müzakirəyə gələn təcrübəsiz, hətta müəyyən təcrübəsi olan dissertantlara qarşı "şöbə müdiri", "professor" adlı bəzi məxluqlar və onların züyçüləri tərəfindən yol verilən çaşdırmalara, süründürməçiliklərə, səhv istqamətləndirmələrə, ayrı-ayrı hallarda xüsusi tərbiyəsizliklərə son qoymağa çağırıram.

Millətin balalarını şikəst etmək üçün sonadək cildlənə bilməyəcəksiniz!

Ey doktorant və dissertantı yaman günə qoyan, hətta bu pisliyin müqabilində ayda 1 dissertanta görə əlavə 60 manat alan, dövləti gözdən salan müftəxor elmi rəhbər! Sənin vəzifən, üstündə dava etdiyin dissertant və ya doktorantlara düz elmi yol göstərmək, yeri gələrsə, onunla bərabər işləməkdir. Sən isə dissertantın cibini və bəzən daha pis alçaqlıqlara gedirsən. Nəticədə heç bir iş hasil olmur: elmi məsləhətdən məhrum sərgərdan dissertant və beynini piy basmış müftəxor, məsuliyyətsiz, vicdansız və antimilli elmi rəhbər.

Belə vicdansızlar it damına layiq olsalar da, təıssüf ki, hələ də gözümüz üstə bəsləyirik.

Ey acgöz, vicdansız və rüşvətxor şöbə müdirləri, yolunu azmış və qanlı pula susamış, riyakar, üzəduran, şərçi, şantajçı züppəlivari namussuz professorlar, həddinizi bilin, rədd olun, gedin, balıq hovuzlarınızın dibində, haram odalarınzda qanlı pullarınızla dərdlənin və əl çəkin gələcəyimizdən!

Elm və alim qılafına girmiş bu nanəcib və nadürüstlərin fəaliyyətinin bir adı var: milləti can evindən vurmaq!

Təsəvvür edin, elmi müzakirə proseduru şıdırğı alverə şərait yaradan primitiv bazar qaydalarına tabe etdirilib. Sanki bu Vətən bizim deyil, buraya gələn təcrübəsiz gənclər Azərbaycan övladalrı deyillər. Onları aldadan professor, doktor diplomlu idbar və iyrənc zatları yaxından tanısanız, deyərsiniz ki, bəs düşmən elə bizim içimizdə imiş ki! Oturub köksümüzdə sakitcə məhv edir, topsuz, tüfəngsiz!

Müzakirəyə gələnlərin özləri, yaxınları və cəmiyyətin namuslu zümrəsi bilməlidir ki, övladlarımıza ilk zərbəni vuran pulgir, rüşvətxor, məsuliyyətsiz və vicdansız elmi rəhbərlərdir.

( Bu dəhşət saçan elmi rəhbərlər haqqında ayrıca yazmaq lazımdır).

Professor qabığında gizlənib dəfələrlə etdikləri qanunsuzluqlara görə nəinki cəzasız qalan, hətta heç bir məsuliyyətə cəlb edilməyən, əksinə, mükafatlandırılan, qabağa çəkilən, adlarına əlavə iş yazdırılan və şəxsi maraqları üçün kullanılan bu idbar və həyasız zatlar nəzarətə götürülməlidirlər.

PS. "Arxadan vurulan zərbə" filmində Əhməd Qəmərlini və Cəbini alçaqcasına qətlə yetirən, "Fəttah" adı altında gizlənən 70 yaşlı qurd cəbrayıllar, bu gün isə alim libaslı züppəliyevlər, mahirovlar və onların havadarları hələ də iş başındadırlar. Əzəbərlədikləri terminlərlə dolu nəzəri-fəlsəfi və sxolastik müddəaları tutuquşu kimi ötməklə şeyxnəsrullahlıq edir, sadə doktorantların (ov kimi baxdıqlarının) qarşısında özlərinin savadlı obrazını yaratmağa nail olduqdan sonra hücuma keçirlər. Sadəcə, dəhşət!

Bu zatlara alim deyib, akademik deyib, professor deyib bəsləməkdə davam etsək, Vətənin və Vətən övladlarının gələcəyini qapqaranlığa atmış olacağıq ...



İdris Abbasov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Nəzəri dilçilik şöbəsinin müdiri,

filologiya elmləri doktoru, professor - DİA.AZ



