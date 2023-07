Erməni hərbçi döyüş postunda əsgər yoldaşını güllələdi Tarix: Bu gün, 13:52 | Çap et

26 iyulda başından güllə yarası alaraq ölən Ermənistan ordusunun N saylı hərbi hissəsinin əsgəri Murad Qriqoryanın ölümü ilə bağlı təfərrüat üzə çıxıb.



DİA.AZ-ın məlumatına görə, Axar.az erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, Ermənistan İstintaq İdarəsi döyüş mövqeyində olan M.Qriqoryan və əsgər yoldaşı A.N. arasında mübahisə baş verdiyini, nəticədə A.N.-in PK pulemyotu ilə Qriqoryanı güllələdiyi müəyyən edilib.



A.N. barəsində bu gün həbs qətimkan tədbiri seçilib.

