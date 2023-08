ABŞ-dan sülh müqaviləsi üçün “həmlə” - AKTUAL Tarix: Bu gün, 05:38 | Çap et

ABŞ dövlət katibinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Lui Bono bu həftə regiona səfər edəcək.



Bu barədə ABŞ-ın İrəvandakı səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, o, bu həftə Azərbaycan və Ermənistanda olacaq. Bononun ABŞ-ın sülh prosesinə dəstəyini və davamlı sülhə nail olmağın ən yaxşı yolunu müzakirə edəcəyi qeyd olunub.



Azərbaycan və Ermənistan arasında yaxın zamanda sülh müqaviləsinin imzalanacağını gözlənilirmi?



DİA.AZ-ın məlumatına görə, “Beynəlxalq Münasibətlər və Diplomatiya Araşdırmaları Mərkəzi”nin rəhbəri, politoloq Samir Hümbətov Cebhe.info-ya açıqlamasında bildirib ki, ABŞ Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sülh danışıqları prosesini koordinasiyalı aparmaq və yekun nəticə əldə etmək istəyir:



“Lui Bono bundan əvvəl də may ayında həm İrəvana, həm də Bakıya gəldi. Onun birinci səfəri də elə vaxta təsadüf etdi ki, xarici işlər nazirlərinin Vaşinqtonda ABŞ-ın dövlət katibinin təşəbbüsü ilə 4 günlük görüşləri baş tutdu. Bu isə o deməkdir ki, ABŞ Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sülh danışıqları prosesini koordinasiyalı aparmaq və yekun nəticə əldə etmək istəyir. Təbii ki, onların da Cənubi Qafqazda maraqları var.



Əsas maraqları da Rusiyanı buradan sıxışdırmaqdan ibarətdir. Həmçinin, Xəzər dənizində zəngin karbohidrogen yataqlarının olması rəsmi Vaşinqtonun iştahanı daha çox qabardır. Bununla yanaşı, Çinin “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin orta dəhlizinin Azərbaycandan keçməsini də nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də Ağ Ev bu məsələdə maraqlıdır. Hər halda, bu səfəri irəliyə atılan müsbət bir addım olaraq dəyərləndirmək mümkündür”.



Ekspertin fikrincə, ABŞ sülh müqaviləsi istiqamətində ciddi addımlar atmalıdır:



“Vaşinqton Ermənistan hakimiyyətinə təzyiqlərin artırılması və Nikol Paşinyan iqtidarını problemlərdən qorumaq üçün təminat verməlidir. Bu gün Paşinyanın sülh müqaviləsini imzalamaqdan çəkinməsinin əsas səbəbləri həm ölkə daxilindən, həm də xaricdən ona qarşı təzyiqlərin artmasından ehtiyatlanmasıdır. ABŞ kimi böyük dövlətin ona təminat verməsindən sonra sülh danışıqları sürətlənə bilər.



Amma sülh müqaviləsinin yaxın aylarda imzalanacağı o qədər də inandırıcı görünmür. Çünki əvvəlcə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası yekunlaşdırılmalıdır. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı 1007 kiliometrlik sərhəd xəttinin tam şəkildə delimitasiyası aparılmalıdır.



Ermənistan hakimiyyəti referenduma getməli və konstitusiyada bir sıra dəyişikliklər etməlidir. Yəni Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından, habelə uydurma soyqırımı iddiasından da əl çəkməlidir. Ondan sonra daha rahat şəkildə sülh müqaviləsi imzalana bilər”.



Politoloq qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin ABŞ-da imzalanması mümkündür:



“Yəni olar bilər ki, sülh müqaviləsi elə ABŞ-da imzalansın. Amma bunun nə zaman və hansı şəraitdə olacağı bir az müəmmalıdır. Çünki Ermənistan üzərində Rusiyanın da təzyiqləri artmaqdadır. Üstəlik, Kremlin bu məsələdən rahat bir şəkildə əl çəkəcəyi də inandırıcı deyil. Ona görə həm Rusiyanın neytrallaşdırılması prosesi getməli, həm sülh müqaviləsi imzalanmalı, həm də bu parlamentlərdə təsdiqlənməlidir”.

ABŞ dövlət katibinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Lui Bono bu həftə regiona səfər edəcək.Bu barədə ABŞ-ın İrəvandakı səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, o, bu həftə Azərbaycan və Ermənistanda olacaq. Bononun ABŞ-ın sülh prosesinə dəstəyini və davamlı sülhə nail olmağın ən yaxşı yolunu müzakirə edəcəyi qeyd olunub.Azərbaycan və Ermənistan arasında yaxın zamanda sülh müqaviləsinin imzalanacağını gözlənilirmi?DİA.AZ-ın məlumatına görə, “Beynəlxalq Münasibətlər və Diplomatiya Araşdırmaları Mərkəzi”nin rəhbəri, politoloq Samir Hümbətov Cebhe.info-ya açıqlamasında bildirib ki, ABŞ Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sülh danışıqları prosesini koordinasiyalı aparmaq və yekun nəticə əldə etmək istəyir:“Lui Bono bundan əvvəl də may ayında həm İrəvana, həm də Bakıya gəldi. Onun birinci səfəri də elə vaxta təsadüf etdi ki, xarici işlər nazirlərinin Vaşinqtonda ABŞ-ın dövlət katibinin təşəbbüsü ilə 4 günlük görüşləri baş tutdu. Bu isə o deməkdir ki, ABŞ Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sülh danışıqları prosesini koordinasiyalı aparmaq və yekun nəticə əldə etmək istəyir. Təbii ki, onların da Cənubi Qafqazda maraqları var.Əsas maraqları da Rusiyanı buradan sıxışdırmaqdan ibarətdir. Həmçinin, Xəzər dənizində zəngin karbohidrogen yataqlarının olması rəsmi Vaşinqtonun iştahanı daha çox qabardır. Bununla yanaşı, Çinin “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin orta dəhlizinin Azərbaycandan keçməsini də nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də Ağ Ev bu məsələdə maraqlıdır. Hər halda, bu səfəri irəliyə atılan müsbət bir addım olaraq dəyərləndirmək mümkündür”.Ekspertin fikrincə, ABŞ sülh müqaviləsi istiqamətində ciddi addımlar atmalıdır:“Vaşinqton Ermənistan hakimiyyətinə təzyiqlərin artırılması və Nikol Paşinyan iqtidarını problemlərdən qorumaq üçün təminat verməlidir. Bu gün Paşinyanın sülh müqaviləsini imzalamaqdan çəkinməsinin əsas səbəbləri həm ölkə daxilindən, həm də xaricdən ona qarşı təzyiqlərin artmasından ehtiyatlanmasıdır. ABŞ kimi böyük dövlətin ona təminat verməsindən sonra sülh danışıqları sürətlənə bilər.Amma sülh müqaviləsinin yaxın aylarda imzalanacağı o qədər də inandırıcı görünmür. Çünki əvvəlcə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası yekunlaşdırılmalıdır. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı 1007 kiliometrlik sərhəd xəttinin tam şəkildə delimitasiyası aparılmalıdır.Ermənistan hakimiyyəti referenduma getməli və konstitusiyada bir sıra dəyişikliklər etməlidir. Yəni Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından, habelə uydurma soyqırımı iddiasından da əl çəkməlidir. Ondan sonra daha rahat şəkildə sülh müqaviləsi imzalana bilər”.Politoloq qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin ABŞ-da imzalanması mümkündür:“Yəni olar bilər ki, sülh müqaviləsi elə ABŞ-da imzalansın. Amma bunun nə zaman və hansı şəraitdə olacağı bir az müəmmalıdır. Çünki Ermənistan üzərində Rusiyanın da təzyiqləri artmaqdadır. Üstəlik, Kremlin bu məsələdən rahat bir şəkildə əl çəkəcəyi də inandırıcı deyil. Ona görə həm Rusiyanın neytrallaşdırılması prosesi getməli, həm sülh müqaviləsi imzalanmalı, həm də bu parlamentlərdə təsdiqlənməlidir”.

Xəbəri Facebook-da paylaş