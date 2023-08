Erməni terrorçular Laçın postuna “səlib yürüşü” planlaşdırır: - İrəvanın təxribatı hərbi toqquşmalara səbəb olacaq Tarix: Bu gün, 19:37 | Çap et

Ermənistan Azərbaycana qarşı “təxribat silsiləsi”ni davam etdirir. Rəsmi İrəvanın xüsusi təxribat planı üzrə hərəkət etdiyi artıq birmənalı şəkildə ortaya çıxmaqdadır. Belə ki, əvvəlcə Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində Laçın yolu üzərində quraşdırdığı nəzarət-buraxılış məntəqəsinə qarşı silahlı terror hadisəsi törətdilər. Və dərhal da rəsmi Bakının “dəmir yumruq” zərbəsi ilə cəzalandırıldılar.



Həmin silahlı terror aksiyası ilə heç bir nəticəyə nail olmadıqdan sonra Ermənistan təxribatların növbəti mərhələsinə start verdi. Yəni, Paşinyan hakimiyyəti rəsmi Bakıdan icazə almadan Laçın postuna “humanitar yük” karvanı göndərdi. Rəsmi İrəvan elə əvvəlcədən bilirdi ki, Azərbaycan həmin “humanitar yükü” sərhəddən öz ərazisinə buraxmayacaq. Çünki dünyanın heç bir ölkəsi qonşu dövlətin icazəsiz “yük”lərini öz ərazisinə buraxmaz. Və bu baxımdan, Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüquq normalarına tamamilə uyğundur.



Ancaq rəsmi İrəvan bu addımı atmaqla, məhz Azərbaycana qarşı beynəlxalq təzyiq kompaniyasına nail olmaq məqsədi güdürdü. Yəni, rəsmi Bakı Ermənistanın icazəsiz göndərdiyi “humanitar yükü” buraxmayacaq, nəticədə Azərbaycana qarşı beynəlxalq təzyiq dalğası başlayacaqdı. Və bu, “erməni zehniyyatı”nın sivil dünyanın qaydalarından nə qədər uzaq olduğunu göstərir.



Düzdür, Paşinyan hakimiyyətinin təxribatına qarşılıq olaraq, bəzi beynəlxalq ermənipərəst siyasi dairələr Azərbaycana qarşı müəyyən “bəyanatlar” səsləndirdilər. Ancaq həmin rəsmi İrəvanın ümid bəslədiyi beynəlxalq effekti vermədi. Əksinə, rəsmi Bakı “humanitar yüklər” üçün müəyyən yoxlama prosedurlarına riayət olunmaqla, alternativ yol – Ağdam-Xankəndi marşrutunu təklif edərək, Ermənistanın təxribatını boşa çıxartmağı bacardı.



Məsələ ondadır ki, rəsmi Bakı Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarını pozmaqla, məqsədyönlü şəkildə təxribat törətdiyini sübuta yetirdi. Çünki əgər, rəsmi İrəvan planlı təxribat məqsədi güdməsydi, Ermənistan üçün “humanitar yük”ün hansı marşrut üzrə keçirilməsinin heç bir fərqi olmazdı. Rəsmi İrəvansa, Laçın yolunda israr edir. Və bu, Laçın yolu uğrunda mübarizə aparıldığı barədə qənaət yaradır.



Təbii ki, Laçın postunun yaradılması və bu yoldan keçirilən yüklərin yoxlanılması Ermənistanın əl-qolunu bağlayıb. Belə ki, rəsmi İrəvan artıq Laçın yolundan hərbi məqsədlərlə istifadə etmək şanslarını tamamilə itirib. Üstəlik, Ermənistan indi Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsində cərəyan edən proseslərə təsir imkanlarını da itirib. Və bu, o deməkdir ki, rəsmi İrəvan Qarabağın erməni azlığının gələcək taleyinin həll edilməsi prosesində də oyundankənar vəziyyətə salınıb.



Ona görə də, rəsmi İrəvan bu reallıqla barışmaq istəmir. Ermənistan yenidən Laçın yoluna can atır. Yəni, bu yolun Ermənistan üçün nəzarətsiz hərbi yüklər daşıya biləcəyi marşruta çevrilməsinə yönəlik cəhdlər edir. İndi rəsmi İrəvan silsilə təxribat planının daha bir mərhələsinə keçid etməyə çalışır. Və açıq-aydın görünür ki, əgər, bu mərhələyə keçid cəhdində israrlı olunarsa, silahlı toqquşmalar qaçılmaz ola bilər.



Məsələ ondadır ki, rəsmi İrəvan bu dəfə Laçın postuna erməni terror dəstəsini göndərmək niyyətində düşüb. Həmin erməni terror dəstəsi “Səlibçilər” adlanır. Özünün bu terrorçuların rəhbəri kimi təqdim edən erməni Laçın yolunu zorla açacaqlarını iddia edib. Və “Səlibçilər” terror dəstəsinin artıq Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd bölgəsində olduğu bildirilir.



Maraqlıdır ki, “səlibçi terrorçular” İrəvanda Laçın yolunun açılması tələbi ilə aksiya keçirərkən, Ermənistan polisi onlardan bəzilərini həbs etmişdi. Bununla rəsmi İrəvan bu terrorçuların Paşinyan hakimiyyəti ilə qarşıdurma vəziyyətində olması barədə görüntü yaratmağa çalışmışdı. Çünki rəsmi İrəvan “səlibçi terrorçular”ın törədəcəyi hadisələrlə Ermənistan hakimiyyətinin əlaqəsinin olmadığını iddia etmək üçün əvvəlcədən hazırlıq görməyə cəhd göstərirdi.



Belə anlaşılır ki, rəsmi İrəvan “səlibçi terrorçular”ın sərhəd bölgəsində törədə biləcəkləri cinayətlərin məsuliyyətindən özünün indidən sığortalamağa çalışır. Halbuki, bu terror dəstəsinin sərhəd bölgəsinə məhz Paşinyan hakimiyyəti tərəfindən göndərildiyi qətiyyən şübhə doğurmur. Üstəlik, Ermənistan polisinin həbs etdiyi “səlibçi terrorçular”ın da bu dəstənin tərkibində peyda olmaları baş verənlərin rəsmi İrəvan tərəfindən birbaşa idarə olunan silsilə təxribat planına daxil olduğunu təsdiqləyir.



Göründüyü kimi, rəsmi İrəvan olduqca təhlükəli təxribat planı üzrə hərəkət edir. Paşinyan hakimiyyəti anlamalıdır ki, Laçın postuna qarşı hər hansı silahlı təxribat Azərbaycan ordusunun operativ reaksiyası ilə üzləşəcək. Yəni, rəsmi Bakı Azərbaycanın Laçın postuna erməni terrorçuların “səlib yürüşü”nə qətiyyən imkan verməz. Əgər, belə təxribata cəhd edilərsə, Paşinyan hakimiyyətinin bu təhlükəli avantürası son nəticədə Azərbaycan və Ermənistan arasında növbəti hərbi toqquşmalara yol aça bilər.



Elçin XALİDBƏYLİ,

Siyasi ekspert,

“Yeni Müsavat”

