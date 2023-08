Ukrayna ordusu iki cəbhədə - Əks-hücumda vacib irəliləyiş Tarix: Bu gün, 08:27 | Çap et

Ukrayna ordusu iki cəbhədə əks-hücum əməliyyatında taktiki cəhətdən əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib.



DİA.AZ teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “The New York Times” yazır.



Nəşrdə yayımlanan məqalədə qeyd olunur ki, irəliləmə 16-19 km təşkil edir. Söhbət Müdafiə Qüvvələrinin cənubda - Staromayorskoye vasitəsilə işğal altındakı Berdyanska, eləcə də işğal olunmuş Melitopol istiqamətində əks-hücumundan gedir.



Məqalədə deyilir ki, bu irəliləyiş taktiki cəhətdən vacibdir, beləki, Rusiyanın müdafiə xətlərini daha da zəiflədəcəyi və potensial həlledici ola biləcək Ukraynanın istənilən sıçrayışı üçün imkanlar yarada biləcək.

