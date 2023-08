Azərbaycanla danışıq aparmaq üçün xüsusi qurum yaradılsın - I Aram Tarix: Bu gün, 12:21 | Çap et

Böyük Kilikiya Evinin katolikosu I Aram avqustun 12-də Müqəddəs kilsənin ziyarətindən sonra etdiyi çıxışında 5 ünvana müraciət göndərdiyini qeyd edib.



DİA.AZ Cebhe.info-ya istinadən xəbər verir ki, o, ilk mesajın Ermənistan hökumətinə ünvanlandığını deyib:



“Gəlin düşünək ki, Ermənistanın yanaşma ölkənin gələcəyini təhlükə altına alır. Bu yanaşma 120 min (ermənilər Azərbaycan ərasizində bu sayda ermənilərin yaşadığını iddia etsə də, say dəfələrlə azdır-red.) vətəndaşımıza qarşı soyqırım törədə bilərmi? Onların təhlükəsizliyini və ədalətli öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu təmin etmədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq vədləri necə yerinə yetirilə bilər?



Bu cür yanaşma həm də Ermənistanın bütövlüyünə və hətta mövcudluğuna təhlükə yarada biləcəyi halda, tam sülh deyilən öhdəlikləri öz üzərinə götürməyə necə hazır olmaq olar? Ermənistan Şərqlə Qərb arasında gərginlik platformasına çevrilir, bunun nəticələri Ermənistan üçün ağır ola bilər”.



O deyib ki, Azərbaycanla danışıqların gedişində Ermənistanın məğlub olmaq və yalnız güzəştə getmək mövqeyindən çıxması lazımdır:



“Üstəlik, Ermənistan “blokada” bitənə qədər Azərbaycanla bütün danışıqları dayandırmalıdır. Üçüncüsü, yeni müharibədən qaçmaq lazımdır, lakin bu, Azərbaycanın tələblərinə boyun əymək demək deyil. Çevik, lakin mübariz iş üsulunu mənimsəmək lazımdır”.



I Aram iqtidar, müxalifət, diaspor nümayəndələrindən ibarət siyasi-diplomatik təcrübəyə malik, bu kritik mərhələyə yeni üslubda və yeni yanaşma ilə Azərbaycanla danışıqlar aparacaq bir qurum yaratmağı təklif edib.

