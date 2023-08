"Dəfələrlə, bu cür hallarla rastlaşmışıq" - Fəzail Ağamalı Tarix: Bu gün, 16:03 | Çap et

ABŞ konqresmeni Vaşinqtonu Azərbaycana qarşı sərt tədbirlər görməyə çağırıb.



Qeyd edək ki, konqresmeni Adam Şiff Laçındakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq ABŞ Prezidenti Co Baydenə məktub göndərib.



Adam Şiff məktubda Azərbaycanın Qarabağdakı erməniləri “blokadaya” salması ilə bağlı uydurma fikirlər səsləndirib. O iddia ki, guya Azərbaycan Qarabağda məskunlaşan ermənilərə qarşı etnik təmizləmə aparır.



Eyni zamanda bəzi konqresmenlər də bölgədə heç bir reallığı nəzərə almadan, eləcə də beynəlxalq hüququn normalarını heçə sayaraq Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsləndirirlər.



DİA.AZ-ın məlumatına görə, məsələ ilə bağlı Milli Məclisin deputatı, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı Cebhe.info-ya deyib ki, ABŞ Konqresində erməni lobbisindən maliyyə alan konqresmenlər kifayət qədərdir.



“Bildiyimiz kimi, Adam Şiff ermənipərəst konqresmendir. Uzun illər boyu müxtəlif səviyyələrdə Adam Şiff və onun həmkarları anti-Azərbaycan mövqeyi nümayiş etdiriblər. Davamlı olaraq o və onun tipində olan konqresmenlər ölkəmizə qarşı heç bir əsası olmadan bəyanatlar səsləndiriblər. Hamımıza çox yaxşı bəllidir ki, həmin ermənipərəst konqresmenlər, o cümlədən bəzi ABŞ siyasi xadimləri erməni lobbisi tərəfindən pulla ələ alınıblar. Onlar da pulun müqabilində ermənilərin maraqlarına xidmət edir, lobbinin bütün göstərişlərini yerinə yetirirlər.



Erməni lobbisinə canla-başla xidmət edən Adam Şiffin Baydenə Azərbaycana qarşı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı məktub göndərməsi ilk hal deyil. Dəfələrlə, bu cür hallarla rastlaşmışıq.



Xatırlayaq ki, ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Con Kerri vaxtilə, yəni 90-ci illərdə ABŞ Konqresində Azərbaycana qarşı tətbiq edilən 907-ci düzəlişin müəlliflərdən biridir. Hətta onu da əlavə edim ki, həmin Kerri Qorbaçova məktub yazaraq Azərbaycanın cəzalandırılmasına çağırmışdı.



Təəssüflər olsun ki, bu gün həmin siyasətin davam etməsinə şahidi oluruq. Adam Şiff və onun həmkarları ABŞ-ın dövlət rəhbərliyinə davamlı olaraq bu cür məktublar göndərəcək”.



Deputat əmindir ki, Ağ Evdə bu məktuba məhəl qoyulmayacaq və bir kənara atılacaq:



“Çünki ABŞ-la Azərbaycan arasında ciddi strateji əməkdaşlıq mövcuddur. ABŞ Prezidenti Co Baydenin müxtəlif tarixlərdə Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktublarda Bakı və Vaşinqton arasında ikitərəfli münasibətlər yüksək qiymətləndirilib”.



