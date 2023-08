Sənət adamı ziyalıdırmı? - Aqşin Yenisey yazır Tarix: Bu gün, 09:08 | Çap et

Mədəniyyət tarixi bu barədə nə deyir?



Quranda sənət və sənət adamından çox az və səthi danışılır. Baxmayaraq ki, Lev Qumliyov Quranın nazil oluşunu tanrıya deyil, V-VI əsr ərəb poeziyasına bağlayır, amma biz keçən yazılarımızın birində digər mənbələrdən öyrəndik ki, Quranın ilk ayəsi endiriləndə Məkkəda cəmi on yeddi adam yazıb-oxuya bilirmiş. Onda belə çıxır ki, ya bu on yeddi adamın hamısı şair imiş, ya da Qumilyovun şair dedikləri, sadəcə, çalıb-oxuyub xalqı əyləndirən ozanlar olublar.



Quranın cəmi iki surəsində sənətə və sənət adamlarına işarə var; Şuara. 129. və Nəml. 88. Hər ikisində də müsəlmanlara sənət və sənət adamlarına etibar etməmək, güvənməmək tövsiyyə olunur.



Quranda estetik olan, gözəl olan allah və onun yaratdıqlarıdır. Sənət islamda allaha şirkdir, tövhidin ziddidir.



Məsələn, Şüara surəsində allah buyurur: “Şairlərə gəlincə, onların arxasınca pozğunlar və şorgözlər gedər. Onların hər vadidə divanə kimi dolaşdıqlarını və reallıqda bacarmadıqları şeyləri söylədiklərini görmürsünüzmü? Siz ölümsüz olmaq ümidiylə sənət yaradanlaramı güvənirsiniz?”



Müqəddəs kitabda şairlər haqqında deyilən bu sözlər həqiqətənmi tanrıya aiddir, yoxsa daha əvvəlki bir mədəniyyətdən, daha qədim bir kitabdanmı gəlir? Daha ziddiyyətli bir məqam: əgər tanrı bizi öz kitabında sənətdən və sənət adamlarından yayındırmağa çalışırsa, o zaman biz hansı şeytani cəsarətlə yaradıcı istedada tanrı vergisi deyirik? Tanrı öz verdiyini nə üçün sonradan dəbbələyir?



Gəlin, addım-addım geriyə gedək. Xristianlığın kitabı İncildə sənət, insan yaradıcılığı haqqında, demək olar ki, danışılmır. İsa bir çıxışında çəmənlikdəki lalələrin Süleymanın xalatından daha gözəl olduğunu söyləyib insanın yaratdığı gözəlliyi aşağılayır. Kalvinistlər də bu çıxışı ilə insanları tənbəlliyə öyrətdiyi üçün İsanı aşağıladılar və kapitalist istehaslçılığın önünü açdılar.



Bir az da geriyə addımlayaq. Tövratda tanrının inşaata önəm verdiyi açıq-aşkar hiss olunur. Tanrı Musaya deyir: “Və aralarında oturum deyə mənim üçün müqəddəs bir məskən tiksinlər”, Sonra müqəddəs məskənin dizaynını da özü söyləyir, “Və məskəni on pərdədən tikəcəksən, bükülmüş incə kətan və lacivərd, bənövşəyi və qırmızıdan usta işi olan xeruvimlərlə (göyərçinə oxşayan mələk) onları bəzəyəcəksən”. Tövratda memarlıq sənətinə önəm verən tanrı, heykəltaraşlığı, xüsusilə surət yonmağı və ona sitayiş etməyi qadağan edir.

Çünki yəhudiləri fələstinlilərin tanrıça bütlərinin eyş-işrət məclislərindən yığışdırmaq mümkün deyildi.



Biz tanrının digər kitablarında “pozğun və şorgöz şairlərin” izinə düşə bilmədik. Odur ki, axtarışlarımızı islamın sasanilər vasitəsilə bəhrələndiyi ellinizmdə davam etdirək.

Burada bizi insanın emosional, duyğusal təbiətinə “gölgələr aləmi” adı qoymuş bir filosof qarşılayacaq. Platon! Və o, bizim bu soxasoxda qədim Yunanıstana nə üçün gəldiyimizi bildikdən sonra deyəcək:

“Birincisi, sənət yoxdan var olandır, odur ki, bilgiyə deyil, bilgisizliyə söykənir, ikincisi, şair ilhama gəlmədən şeir yaza bilməz, ilham anlayışı isə absurddur, deməli, sənət insanda ağıllı olmayanı cəsarətləndirir, üçüncüsü isə, həqiqətdən qidalanmadığı üçün sənətdən insana xeyir gəlməz. Mən hər dəfə başımı qaldıranda şairləri yunan allahlarının yan-yörəsində avaralanan görürəm. Sənətin, ədəbiyyatın insana bəxş etdiyi kimlik uydurmadır".



Aha, biz, deyəsən, Şüara surəsində şairlər haqqında deyilənlərin izinə düşə bildik. Mən iddia etmirəm ki, Quran surəsindəki şairlər haqqında fikirlərin müəllifi tanrı yox, Platondur, mən, sadəcə, Platonun da öz dövrünün şairlərini necə aşağıladığını və onları özünün "utopik dövlət"indən uzaq tutmaq istədiyini göstərmək istəyirəm.

Platon yazır ki, həqiqətən var olan qəti olaraq bilinəndir, bilinəndən uzaqlaşdıqca insan qaranlıq bir aləmə düşər. Bilinənin “aletheia”, yəni gizlilik yanı yoxdur. Sənət isə gizlindən, yəni qaranlıqdan, bilinməyəndən gələndir.

Şair cəhalətin, mövhumatın, “aletheia” olanın elçisidir. Odur ki, onlara yox, filosoflara inanın.



İnsan sənətə yox, fəlsəfəyə güvənmələdir, Platona görə.



Platonun sənəti bu cür aşağılaması, şairləri mövhumat aşiqləri adlandırması Nitsşeni o qədər əsəbləşdirmişdi ki, Nitsşe Platonun bu “ağıl dəllallığı”nın özünü belə özündən yaşca böyük olan və “rasional düşüncəni ilk dəfə yunan səhnəsinə gətirmiş” Afina şairi Evripiddən əkişdirdiyini söyləyirdi.



Yəni Nitsşeyə görə, Platon şairlərə düşmən olmağı şairlərin özündən öyrənmişdi. Günümüzün siyasi-ictimai bənzətməsi ilə desək, öz akademiyasının üzərinə “Geometriyanı bilməyənlərin girməsi qadağandır” yazan Platon sənəti bu şəkildə aşağılamaqla yediyi qaba tüpürmüşdü.



Sənətin reallıqdan “on çəpər” uzaq olduğunu deyən Platon gerçəkliklə yaxından-uzaqdan əlaqəsi olmadığı üçün sənətin əxlaqi və siyasi məsuliyyətdən də uzaq ola biləcəyindən şübhələnirdi. Platona görə, şairi siyasətə və ictimai əxlaqa yaxın buraxmaq olmaz.



Quran da elə bunu deyir, amanın günüdür, şairi, yazıçını, rəssamı siyasətə yaxın buraxmayın, qoy gedib dərələrdə (podvallarda) tüfeyli həyatlarını sürsünlər.



Siyasətə, ictimai həyata yaxın buraxsanız, o, burada ancaq pis nümunələrlə yadda qalacaq.



Sıravi müsəlmanlar bu günə qədər Quranın bu xəbərdarlığını unutmayıblar. Ona görə bütün müsəlman ölkələrində xalqın umuduna qalana sənət və sənət adamı ya acında ölür, ya da canını soxmağa bir sığınacaq axtarır ki, biz buna aldığımız qrantın abırsız qüruruyla "girənlik", "yaltaqlıq" deyirik.



Platon şairləri (sənət adamlarını) siyasətlə yanaşı, istimai həyata da buraxmaq istəmirdi. Şairləri həmişə “yunan allahlarının yan-yörəsində avaralandıqları yerdə” görən Platon onları libaslarını dəyişmiş din xadimləri, ruhanilər olaraq göstərirdi. Yunan allahlarını və onların həyatını təqlid edən bu adamları həzzdən başqa bir şey maraqlandıra bilməzdi, həzzin mənbəyi isə pis vərdişlər idi. Deməli, sənət cəmiyyətə özü ilə bərabər pis vərdişlər gətirəcəkdi.



Odur ki, Platon şairləri özünün “İdeal dövlət”ndən mədəni şəkildə qovurdu: “Hər cür qılığa girməyi və hər şeyi ustalıqla təqlid etməyi bacaran bir adam bizim cəmiyyətə gəlib şeirlərini xalqın qənşərində söyləmək istədikdə, biz bu müqəddəs, bu əvəzsiz, bu ağzından bal daman şairin qabağında hörmətlə əyilərik və deyərik: bizim ölkəmizdə sənin cinsindən insanlar yoxdur, olması da qadağandır. Beləcə, saçına ətirlər səpər, çələnglər qoyar və onu başqa bir ölkəyə göndərərik. Bizə daha ağırbaşlı şairlər lazımdır, sözləri əsgərlərimizin təliminə uyğun olanlar”.



Hə, bax burada biz artıq dövlət və sənət adamı münasibətlərinin izinə düşdük. Platon deyir ki, bizə o şairlər, o sənət adamları lazımdır ki, "ideal dövlətimizə" faydası toxunsun.



Xalqa bəri başdan lazım olmayan, dövlətə də faydası toxunmayan sənət adamına intihardan başqa bir yol qoymur mədəniyyət tarixi.



Platon “Dövlət” əsərində yazdığı bu sözlərlə şairin dövlətdəki yerini təsbit edirdi: "Bizə şair yox, əsgər lazımdır", deyirdi.



Bütün dövlətlər də bu günə qədər sənətə və sənət adamına bu gözlə baxır. Himayə etdiyi şair, yazıçı, heykəltaraş dövlət üçün bir əsgərdir. Hamımızın sevimlisi ünlü "Xalq şairi"miz boş yerə "müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən" deyib ceyran güllələmirdi ki ordenli-medallı sinəsinə sıxdığı qanunsuz ov tufəngi ilə!



Bu gün dövlətdən mükafat aldığı üçün sənət adamını qınayanlar sabah özləri də hakimiyyətə gəlsələr dövlət adına eyni şeyi edəcəklər; onlara öz sözləri ilə desək, "girənləri", "yaltaqlananları" mükafatlandıracaq, onlara əsgərlik etmək istəməyənləri adam yerinə qoymayıb ölkədən qovacaqlar.



Sənət adamına yalnız maraqlara faydası dəydiyi halda siyasətə qarışmaq icazəsi var. O, siyasətə öz bildiyi kimi qarışsa, nə xalq ona yiyə duracaq, nə iqtidar, nə müxalifət...



Aqşin YENİSEY - DİA.AZ

Quranda sənət və sənət adamından çox az və səthi danışılır. Baxmayaraq ki, Lev Qumliyov Quranın nazil oluşunu tanrıya deyil, V-VI əsr ərəb poeziyasına bağlayır, amma biz keçən yazılarımızın birində digər mənbələrdən öyrəndik ki, Quranın ilk ayəsi endiriləndə Məkkəda cəmi on yeddi adam yazıb-oxuya bilirmiş. Onda belə çıxır ki, ya bu on yeddi adamın hamısı şair imiş, ya da Qumilyovun şair dedikləri, sadəcə, çalıb-oxuyub xalqı əyləndirən ozanlar olublar.Quranın cəmi iki surəsində sənətə və sənət adamlarına işarə var; Şuara. 129. və Nəml. 88. Hər ikisində də müsəlmanlara sənət və sənət adamlarına etibar etməmək, güvənməmək tövsiyyə olunur.Quranda estetik olan, gözəl olan allah və onun yaratdıqlarıdır. Sənət islamda allaha şirkdir, tövhidin ziddidir.Məsələn, Şüara surəsində allah buyurur: “Şairlərə gəlincə, onların arxasınca pozğunlar və şorgözlər gedər. Onların hər vadidə divanə kimi dolaşdıqlarını və reallıqda bacarmadıqları şeyləri söylədiklərini görmürsünüzmü? Siz ölümsüz olmaq ümidiylə sənət yaradanlaramı güvənirsiniz?”Müqəddəs kitabda şairlər haqqında deyilən bu sözlər həqiqətənmi tanrıya aiddir, yoxsa daha əvvəlki bir mədəniyyətdən, daha qədim bir kitabdanmı gəlir? Daha ziddiyyətli bir məqam: əgər tanrı bizi öz kitabında sənətdən və sənət adamlarından yayındırmağa çalışırsa, o zaman biz hansı şeytani cəsarətlə yaradıcı istedada tanrı vergisi deyirik? Tanrı öz verdiyini nə üçün sonradan dəbbələyir?Gəlin, addım-addım geriyə gedək. Xristianlığın kitabı İncildə sənət, insan yaradıcılığı haqqında, demək olar ki, danışılmır. İsa bir çıxışında çəmənlikdəki lalələrin Süleymanın xalatından daha gözəl olduğunu söyləyib insanın yaratdığı gözəlliyi aşağılayır. Kalvinistlər də bu çıxışı ilə insanları tənbəlliyə öyrətdiyi üçün İsanı aşağıladılar və kapitalist istehaslçılığın önünü açdılar.Bir az da geriyə addımlayaq. Tövratda tanrının inşaata önəm verdiyi açıq-aşkar hiss olunur. Tanrı Musaya deyir: “Və aralarında oturum deyə mənim üçün müqəddəs bir məskən tiksinlər”, Sonra müqəddəs məskənin dizaynını da özü söyləyir, “Və məskəni on pərdədən tikəcəksən, bükülmüş incə kətan və lacivərd, bənövşəyi və qırmızıdan usta işi olan xeruvimlərlə (göyərçinə oxşayan mələk) onları bəzəyəcəksən”. Tövratda memarlıq sənətinə önəm verən tanrı, heykəltaraşlığı, xüsusilə surət yonmağı və ona sitayiş etməyi qadağan edir.Çünki yəhudiləri fələstinlilərin tanrıça bütlərinin eyş-işrət məclislərindən yığışdırmaq mümkün deyildi.Biz tanrının digər kitablarında “pozğun və şorgöz şairlərin” izinə düşə bilmədik. Odur ki, axtarışlarımızı islamın sasanilər vasitəsilə bəhrələndiyi ellinizmdə davam etdirək.Burada bizi insanın emosional, duyğusal təbiətinə “gölgələr aləmi” adı qoymuş bir filosof qarşılayacaq. Platon! Və o, bizim bu soxasoxda qədim Yunanıstana nə üçün gəldiyimizi bildikdən sonra deyəcək:“Birincisi, sənət yoxdan var olandır, odur ki, bilgiyə deyil, bilgisizliyə söykənir, ikincisi, şair ilhama gəlmədən şeir yaza bilməz, ilham anlayışı isə absurddur, deməli, sənət insanda ağıllı olmayanı cəsarətləndirir, üçüncüsü isə, həqiqətdən qidalanmadığı üçün sənətdən insana xeyir gəlməz. Mən hər dəfə başımı qaldıranda şairləri yunan allahlarının yan-yörəsində avaralanan görürəm. Sənətin, ədəbiyyatın insana bəxş etdiyi kimlik uydurmadır".Aha, biz, deyəsən, Şüara surəsində şairlər haqqında deyilənlərin izinə düşə bildik. Mən iddia etmirəm ki, Quran surəsindəki şairlər haqqında fikirlərin müəllifi tanrı yox, Platondur, mən, sadəcə, Platonun da öz dövrünün şairlərini necə aşağıladığını və onları özünün "utopik dövlət"indən uzaq tutmaq istədiyini göstərmək istəyirəm.Platon yazır ki, həqiqətən var olan qəti olaraq bilinəndir, bilinəndən uzaqlaşdıqca insan qaranlıq bir aləmə düşər. Bilinənin “aletheia”, yəni gizlilik yanı yoxdur. Sənət isə gizlindən, yəni qaranlıqdan, bilinməyəndən gələndir.Şair cəhalətin, mövhumatın, “aletheia” olanın elçisidir. Odur ki, onlara yox, filosoflara inanın.İnsan sənətə yox, fəlsəfəyə güvənmələdir, Platona görə.Platonun sənəti bu cür aşağılaması, şairləri mövhumat aşiqləri adlandırması Nitsşeni o qədər əsəbləşdirmişdi ki, Nitsşe Platonun bu “ağıl dəllallığı”nın özünü belə özündən yaşca böyük olan və “rasional düşüncəni ilk dəfə yunan səhnəsinə gətirmiş” Afina şairi Evripiddən əkişdirdiyini söyləyirdi.Yəni Nitsşeyə görə, Platon şairlərə düşmən olmağı şairlərin özündən öyrənmişdi. Günümüzün siyasi-ictimai bənzətməsi ilə desək, öz akademiyasının üzərinə “Geometriyanı bilməyənlərin girməsi qadağandır” yazan Platon sənəti bu şəkildə aşağılamaqla yediyi qaba tüpürmüşdü.Sənətin reallıqdan “on çəpər” uzaq olduğunu deyən Platon gerçəkliklə yaxından-uzaqdan əlaqəsi olmadığı üçün sənətin əxlaqi və siyasi məsuliyyətdən də uzaq ola biləcəyindən şübhələnirdi. Platona görə, şairi siyasətə və ictimai əxlaqa yaxın buraxmaq olmaz.Quran da elə bunu deyir, amanın günüdür, şairi, yazıçını, rəssamı siyasətə yaxın buraxmayın, qoy gedib dərələrdə (podvallarda) tüfeyli həyatlarını sürsünlər.Siyasətə, ictimai həyata yaxın buraxsanız, o, burada ancaq pis nümunələrlə yadda qalacaq.Sıravi müsəlmanlar bu günə qədər Quranın bu xəbərdarlığını unutmayıblar. Ona görə bütün müsəlman ölkələrində xalqın umuduna qalana sənət və sənət adamı ya acında ölür, ya da canını soxmağa bir sığınacaq axtarır ki, biz buna aldığımız qrantın abırsız qüruruyla "girənlik", "yaltaqlıq" deyirik.Platon şairləri (sənət adamlarını) siyasətlə yanaşı, istimai həyata da buraxmaq istəmirdi. Şairləri həmişə “yunan allahlarının yan-yörəsində avaralandıqları yerdə” görən Platon onları libaslarını dəyişmiş din xadimləri, ruhanilər olaraq göstərirdi. Yunan allahlarını və onların həyatını təqlid edən bu adamları həzzdən başqa bir şey maraqlandıra bilməzdi, həzzin mənbəyi isə pis vərdişlər idi. Deməli, sənət cəmiyyətə özü ilə bərabər pis vərdişlər gətirəcəkdi.Odur ki, Platon şairləri özünün “İdeal dövlət”ndən mədəni şəkildə qovurdu: “Hər cür qılığa girməyi və hər şeyi ustalıqla təqlid etməyi bacaran bir adam bizim cəmiyyətə gəlib şeirlərini xalqın qənşərində söyləmək istədikdə, biz bu müqəddəs, bu əvəzsiz, bu ağzından bal daman şairin qabağında hörmətlə əyilərik və deyərik: bizim ölkəmizdə sənin cinsindən insanlar yoxdur, olması da qadağandır. Beləcə, saçına ətirlər səpər, çələnglər qoyar və onu başqa bir ölkəyə göndərərik. Bizə daha ağırbaşlı şairlər lazımdır, sözləri əsgərlərimizin təliminə uyğun olanlar”.Hə, bax burada biz artıq dövlət və sənət adamı münasibətlərinin izinə düşdük. Platon deyir ki, bizə o şairlər, o sənət adamları lazımdır ki, "ideal dövlətimizə" faydası toxunsun.Xalqa bəri başdan lazım olmayan, dövlətə də faydası toxunmayan sənət adamına intihardan başqa bir yol qoymur mədəniyyət tarixi.Platon “Dövlət” əsərində yazdığı bu sözlərlə şairin dövlətdəki yerini təsbit edirdi: "Bizə şair yox, əsgər lazımdır", deyirdi.Bütün dövlətlər də bu günə qədər sənətə və sənət adamına bu gözlə baxır. Himayə etdiyi şair, yazıçı, heykəltaraş dövlət üçün bir əsgərdir. Hamımızın sevimlisi ünlü "Xalq şairi"miz boş yerə "müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən" deyib ceyran güllələmirdi ki ordenli-medallı sinəsinə sıxdığı qanunsuz ov tufəngi ilə!Bu gün dövlətdən mükafat aldığı üçün sənət adamını qınayanlar sabah özləri də hakimiyyətə gəlsələr dövlət adına eyni şeyi edəcəklər; onlara öz sözləri ilə desək, "girənləri", "yaltaqlananları" mükafatlandıracaq, onlara əsgərlik etmək istəməyənləri adam yerinə qoymayıb ölkədən qovacaqlar.Sənət adamına yalnız maraqlara faydası dəydiyi halda siyasətə qarışmaq icazəsi var. O, siyasətə öz bildiyi kimi qarışsa, nə xalq ona yiyə duracaq, nə iqtidar, nə müxalifət...Aqşin YENİSEY - DİA.AZ

Xəbəri Facebook-da paylaş