Azay Quliyevin fəaliyyəti ARAŞDIRILACAQMI? - İTTİHAM VAR...

Asan yolla pul əldə etmək kimi xarab təfəkkür camaatın beyninə həkk olunub.

Bir təşkilat qeydiyyatdan keçirim, agentlikdən qrant alım.

Bu ölkədə də hər şey xahiş, mən ölüm - sən ölümlə aşır . Ordan - burdan bir layihə cürlüyür ( güneylilər demiş) agentliyə xod axtarır.

Bu təfəkkürlü insanlar başa düşmürlər ki, verilən qrant bir ictimai əhəmiyyət daşımalıdır.

3 xəbər portalında məlumat yaya bilmir, hətta press reliz i belə ona buna minnətə düşürlər. Bu hələ şükürlüsu . Eləsi var it dəftərində adı yoxdur, harda tədbir keçirilib və sair.

Maşallah, hamının da bir titulu var. Deputatlarla qarışıq salırsan.

At - eşşək təşkilatının dövlətə, cəmiyyətə, insanlara yararı olmayan qondarma layihələrinə niyə ölkənin milyonları verilməlidir?

Dövlət qurumları monitorinq aparmalıdır. Əgər illərdir müxtəlif sahələr üzrə maliyyələşən layihələr nəticə vermirsə, istiqaməti dəyişməlidir.

Azay Quliyev , Aygun Aliyeva sizlərə və daha yuxarılara müraciətlə bildirirəm.

Qərbi Azərbaycan məsələsi yönündə Şimali Makedoniya, Bosniyada tədbirlərin həyata keçirilməsi ölkənin hansı maraqlarına zidd sayıldı.

Heç bir ictimai əhəmiyyəti olmayan onlarla layihəyə illərdir qrant ayırırsınız.

Amma ictimai -siyasi, beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan layihəni sorğu sualsiz rədd edirsiz.

Hansısa mantyorun, saç ustasının yazısına qiymət verirsiniz.

Bir ömür təcrübəni, 365 gün bu ölkəyə təmənnasız çalışan təşkilatlara qarşı açıq təxribat edərək, incik salmaqdasiniz.

Baxın, budur ölkəmizin reallığı ...



Samir Adıgözəlli

İctimai Siyasi Proseslər və Beynəlxalq Araşdırmalar

Mərkəzinin (İSBAM) sədri - DİA.AZ

