“Absheron Hotel Group”a yeni rəhbər

Azərbaycanda iri hotellər şəbəkəsinə sahib “Absheron Hotel Group” MMC-nin (Abşeron Hotel Qrup” MMC) baş direktoru dəyişib.



DİA.AZ Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, Mehmet Balçik hotel şirkətinin rəhbəri təyin edilib. O bu vəzifədə Simon Craig Beaumontu əvəz edib.

Simon Beaumont 2022-ci ilin avqustunda bu vəzifəyə təyin edilmişdi. Həmin vaxta qədər isə bu vəzifədə Martin Kleinman idi.



Mehmet Balçık ali təhsilini ABŞ-da Kaliforniya Pomona Universitetində alıb. Türkiyə, Amerika və Avropada çalışıb.



“PAŞA Holding” MMC-nin törəmə şirkəti olan “Abşeron Hotel Qrup” MMC hotel idarəetmə şirkətidir. 2013-cü ildə ildə şirkətin qurulması ilə Qrup, dünya səviyyəli hotel və kurort portfelini quraraq milli və regional bazarlarda lider mövqe tutmaqla, hotel sənayesinin strateji oyunçusu olmağı hədəfləyir.



Hotel qrupuna aşağıdakı hotel və kurort qrupları daxildir:



Baku Marriott Hotel Boulevard

Sheraton Baku Intourist

Courtyard by Marriott Baku

Pik Palace, Shahdag, Autograph Collection

Park Chalet, Shahdag, Autograph Collection

Dinamo Hotel Baku

The Merchant Baku

Bilgah Beach Hotel

Allium Bodrum Resort & Spa, Bodrum / Türkiyə, L.V.X. üzvü (Preferred Hotels & Resorts)

Boutique 19 Hotel

Art Gallery Hotel



