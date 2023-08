Vasif Talıbovun “zülmünə” məruz qalanlar – Ülvi Hüseynli qurucu rəhbərinin müdrik liderliyindən yazır Tarix: Bu gün, 06:58 | Çap et

Naxçıvanın sabiq rəhbəri Vasif Talıbov istefa verdikdən sonra onun dövründə yüksək vəzifələr tutan, bütün imtiyazlardan faydalanan, ona sədaqətlə xidmət edən, Talıbovun qeyri-qanuni göstərişlərini sevə-sevə yerinə yetirən bəzi adamlar indi keçmiş rəhbərliyin zülmünə məruz qaldıqlarını iddia edirlər. Bu necə “zülmdür” ki, bu adamlar belə bir zülmə on illərlə dözüblər, bu “zülmün” nəticəsində var-dövlətə sahib olublar? Vasif Talıbovun “zülmünə” məruz qalan məmurların Naxçıvanda villaları, Bakıda mənzilləri, bahalı avtomobilləri, obyektləri var. Naxçıvanlılar deyir ki, kaş bütün muxtar respublika əhalisi Vasif Talıbovun belə “zülmünə” məruz qalardı. Bu, riyakarlığın pik həddidir. Vasif Talıbova mədhiyyə yazanlar, onu son ana qədər ideal rəhbər adlandıranlar indi Naxçıvanın yeni rəhbərliyinə yarınmaq üçün Talıbovun ünvanına ağızlarına gələni deyirlər.



Vasif Talıbovun “zülmünə” məruz qalanlardan biri də Ali Məclisin aparat rəhbəri Ülvi Hüseynli imiş. Ülvi Hüseynli Vasif Talıbovdan necə zülm görübsə, onu müdrik lider, dahi şəxsiyyət adlandırıb. İnanmırsınız? O zaman Ülvi Hüseynlinin Vasif Talıbova həsr etdiyi “Müdrik olmaq” yazısını təqdim edirik. Buyurun oxuyun. Onu da qeyd edək ki, Vasif Talıbova mədhiyyə yazanların heç biri onu müdrik lider kimi xarakterizə etməyib. Ülvi Hüseynliyə necə “zülm” edilibsə, o, Vasif Talıbovu müdrik lider səviyyəsinə qaldırıb.



Maraqlıdır, görəsən, Ülvi Hüseynli bu məqləni ciddi təzyiq altında yazıb? Onu belə bir mədhiyyə yazmağa nə vadar edirdi? Əlbəttə ki, o, daha yüksək vəzifəyə qalxmaq istəyirdi. Belə də oldu. Ülvi Hüseynli Vasif Talıbovu müdrik lider kimi təqdim edərək Ali Məclisin şöbə müdiri vəzifəsindən aparat rəhbəri vəzifəsinə yüksəldi. Bu gün isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsinə yarınmaq üçün çıxarmadığı hoqqa qalmayıb.



Axı Ülvi Hüseynli qədim və müasir Naxçıvanın uğurunu Vasif Talıbovun Ali Məclisin sədri seçildiyi 1995-ci ilin 16 dekabrında əsası qoyulan və uzaq gələcəyə hesablanmış yolda görürdü. Bu fikri isə cəmi 3 il bundan əvvəl yazmışdı. Fikrini nə tez dəyişdi?



Əziz oxucular, məqaləni oxuyun, bu buqələmunların dövlətimiz üçün necə təhlükəli olduğuna özünüz qiymət verin.



Müdrik olmaq



Yazının sərlövhəsini təsadüfən seçmədim. Həqiqətən, müdrik olmaq hər rəhbərə nəsib olmur. Çünki müdrik olmaq üçün öz ömrünü deyil, xalqın həyatını yaşamaq lazımdır. Görkəmli filosoflardan biri bu məsələyə belə izah verib: “Taleyini xalqın taleyi ilə bağlayan insanların ömrü də xalqın ömrünə çevrilir”.



1995-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən cənab Vasif Talıbov da taleyini Naxçıvanla bağlayan, muxtar respublikaya yeni həyat bəxş edən və ömrünü xalqın ömrünə çevirən QURUCU RƏHBƏR və MÜDRİK LİDERDİR.



Gərgin əmək, böyük zəhmət, torpağa və yurda bağlılıq Naxçıvan Muxtar Respublikasını iqtisadi, sosial və mədəni intibah mərhələsinə yüksəldib:



Bu gün Naxçıvan Gəmiqaya qədər müdrik, Əlincəqala qədər əyilməz, Haçadağ qədər vüqarlı, Əshabi-Kəhf qədər müqəddəsdir.



Bu gün Naxçıvan İslamın və türkçülüyün mərkəzidir.



Bu gün Naxçıvan inkişafın, tərəqqinin və yüksək rifahın təminatıdır.



Bu gün Naxçıvan vətənpərvərliyin iş və əməldə reallaşdırmaq nümunəsidir.



Bu gün Naxçıvan blokada da yaşamağın və inkişaf etməyin mümkün olduğu yerdir.



Bu gün Naxçıvan müstəqil Azərbaycanın inkişaf və tərəqqi etalonu, illik reytinq lideridir.



Bu gün Naxçıvan cinayətsiz və təhlükəsiz həyatın qarantı, sabitlik məkanıdır.



Bu gün Naxçıvan qəbul etdiyi hər qərarla nümunə kimi götürülən, daim təqdir olunan ulu torpaqdır.



Nəhayət bu gün Naxçıvan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin yolunun uğurla davam və inkişaf etdirildiyi qədim türk yurdudur, qüdrətli Azərbaycandır!



Uğur gedilən yoldur, çatdığımız məkan deyil. Qədim və müasir Naxçıvanın uğuru da 1995-ci ilin 16 dekabrında əsası qoyulan və uzaq gələcəyə hesablanmış yolundadır. Uğurlarla dolu yolumuz isə sonsuz və əbədidir.



“Nuhçıxan” İnformasiya Agentliyi, 16 dekbar 2018-ci il



TNS.AZ

