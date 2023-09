Üzü Qərbə əyilən Paşinyan arxasının Kremlə düşməsinin fərqindədirmi? - HƏQİQƏTƏN DƏ... | Redaktə et Tarix: Bu gün, 17:14 | Çap et

11-20 sentyabr 2023-cü il tarixlərində Ermənistanda "EAGLE PARTNER 2023" Ermənistan-Amerika birgə təlimləri keçiriləcək.



Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadən "Radio Azatutyun" nəşri məlumat yayıb.



Təlimlərin məqsədi sülhməramlı əməliyyatlar çərçivəsində beynəlxalq sülhməramlı missiyalarda iştirak edən bölmələrin nizamlanma səviyyəsinin yüksəldilməsi, idarəetmə və taktiki kommunikasiya sahəsində qabaqcıl təcrübə mübadiləsi, habelə erməni bölməsinin NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramının "Operativ potensial konsepsiyaları"nın planlı qiymətləndirilməsinə hazırlığının yüksəldilməsidir.



"Sülhməramlı missiyalara hazırlıq çərçivəsində beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlara hazırlaşan bölmələr müntəzəm olaraq tərəfdaş ölkələrdə birgə hərbi təlimlərdə iştirak edir", - Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.



Ermənistan Rusiya, Belarus və əvvəllər SSRİ-nin tərkibində olan bir neçə ölkələrlə yanaşı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) hərbi blokuna daxildir.



2023-cü ilin yanvarında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib ki, Ermənistan KTMT-nin "Sarsılmaz qardaşlıq" təlimlərinin ölkə ərazisində cari ildə keçirilməsini məqsəuyğun hesab etmir.



May ayında Paşinyan güman edib ki, Ermənistan KTMT-dən çıxa bilər. İrəvan və Moskva arasında son zamanlar yaranan gərginliyi izah edərkən, Paşinyan qonşu Azərbaycanla davam edən münaqişədə Putin tərəfindən dəstəyin olmamasına istinad edib.



Bir neçə gün öncə Paşinyan bəyan edib ki, Ermənistanın təhlükəsizlik sahəsində Rusiyadan tam asılılığı "strateji səhv" olub və belə təəssürat yaranır ki, Rusiya Cənubi Qafqaz regionundan gedə bilər.



Dünən isə bəlli olub ki, Ermənistan özünün KTMT-dəki daimi və səlahiyyətli səfiri Viktor Biyaqovu geri çağırıb. Müvafiq fərman baş nazirin tədqimatı üzrə ölkə prezidenti Vaaqn Xaçatryan tərəfindən imzalanıb.



Bu gün Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan Ukrayna prezidentinin həyat yoldaşı Yelena Zelenskayanın təşəbbüsü ilə birinci xanım və bəylərin Kiyevdə keçirilən sammitin iştirakçıları siyahısında görünüb.



Bu tədbirin mövzusu "Psixiki sağlamlıq: gələcəyin dayanıqlığı və həssaslığı" adlanır, Akopyan spiker qismində tədqim olunub.



Görüşdə Böyük Britaniya, Yaponiya, Türkiyə, İspaniya, Çexiya, Danimarka, İsrail və bir sıra digər ölkələrin həyat yoldaşları və ərləri iştirak edir.



"Radio Azatutyun" məlumat verib ki, Ermənistan Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən sonra ilk dəfə olaraq bu ölkəyə humanitar yardım göndərib, onu rəsmən Anna Akopyanın təqdim edəcəyi gözlənilir.

