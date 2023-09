Bakı da Azərbaycandır, cənablar... - Replika Tarix: Bu gün, 06:29 | Çap et

Fəvvarələr Meydanında vətənpərvərliyin fontan vurmaqlığı... Bunun hər halda başqa adı yoxdur...



“Dünən Fəvvarələr Meydanındakı “Cafe City”yə getmişdik. Hesabı ödəyəndə 5-ci sinifdə oxuyan qardaşım qızı dedi:

- Qəbz niyə rusca yazılıb, bura Azərbaycan deyil?

Fikir verməmişdim. Çıxanda inzibatçıya yaxınlaşdım.

- Obyektinizin adı ingiliscədir, qəbz isə rusca yazılır. Sonra isə qəhrəmanlıq bilib ingiliscə “Karabakh is Azerbaijan” yazmısınız. Dövlət dilinə niyə hörmət qoymursunuz? Qayıtdi ki, xanim, heç nə edə bilmərik. Əvvəldən sistemdə belədir, sistemi dəyişmək olmur”.

Elmira Kənan - DİA.AZ



Redaksiyadan: Hörmətli, başbilənlərimiz... Bakı da Azərbaycandır... Allaha and olsun...

