Mərkəzi Bankın 1,2 milyon manatlıq tenderinin qalibi - MƏLUM OLDU Tarix: Bu gün, 06:16 | Çap et

Mərkəzi Bank "Mərkəzi Bankda istifadə olunan informasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin lisenziyalarının 1 il müddətinə uzadılması və dəstəklənməsi xidmətinin satın alınması" tenderinin nəticələrini açıqlayıb.



DİA.AZ xəbər verir ki, qalib "B and B Security Alliance Limited" MMC şirkətidir.



Qalib şirkətə 1 247 207 manat ödəniləcək.



"B and B Security Alliance Limited" MMC daha öncə Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin 2 406 206 manat dəyərindəki "“İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və İT infrastrukturunun dəstəklənməsi üzrə iş və xidmətlər”in satın alması" tenderinin qalibi seçilib (14.10.2022).

Mərkəzi Bank "Mərkəzi Bankda istifadə olunan informasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin lisenziyalarının 1 il müddətinə uzadılması və dəstəklənməsi xidmətinin satın alınması" tenderinin nəticələrini açıqlayıb.DİA.AZ xəbər verir ki, qalib "B and B Security Alliance Limited" MMC şirkətidir.Qalib şirkətə 1 247 207 manat ödəniləcək."B and B Security Alliance Limited" MMC daha öncə Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin 2 406 206 manat dəyərindəki "“İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və İT infrastrukturunun dəstəklənməsi üzrə iş və xidmətlər”in satın alması" tenderinin qalibi seçilib (14.10.2022).

Xəbəri Facebook-da paylaş