Akkreditasiyada elm?!

2023-cü ildə 5 universitetimizdə aparılan institusional akkreditasiya zamanı elmin yükü necə qiymətləndirilib?



Qeyd: “30” sentyabr 2022-ci il KQ-05 nömrəli qərardan 4.3 Elmi-tədqiqat fəaliyyəti üzrə meyardan aydın olmayan və ya ölçülməsi mənim üçün çətin olan meyar.



4.3.12 Tədqiqatçılar tərəfindən nüfuzlu beynəlxalq nəşrlərdə dərc olunmuş elmi məqalələrə istinadetmə indeksinin (“citation index") artım dinamikası



Görəsən ekspert qrupu burada başlağıc rəqəmini necə müəyyən edib? Yəni Scopus yoxsa Clarivate bazası nəzərdə tutulub?

Hesab edirəm müəssisəsələr arasına müqaisə aparmaq üçün orta rəqəm (həm say həmdə istinadetmə) qoyulmalı idi amma.........



Xüsusi qeyd: Beynəlxalq reytinqlərin meyarları nöqteyi nəzərindən qeyd edirəm.

Lap xüsusi qeyd: "Nüfuzlu beynəlxalq nəşrlər" dedikdə nəzərdə çox saylı indekslənmiş bazalar nəzərdə tutula bilər. Məs. ErihPlus. Copernicus, RİNS. Scopus, Clarivate və s.!



Bəlkə mənim diqqətimdən nəsə qacıb və ya doğru təhlil etməmişəm.



Hesab edirəm adiyəti qurum (lar) bunla bağlı izah edici/Normativ sənəd qoymalı idi.



Vüsal Kərimli - ekspert

DİA.AZ

