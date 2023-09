Biabırçılıq: Görün, nədən də pul çıxarırlar... - Bu, açıq-aşkar dilənçilikdir Tarix: Bu gün, 09:20 | Çap et

DİA.AZ: - Aşağıda təqdim edəcəyimiz şikayət müraciəti əslində banklarımızın hansı dərəcədə səfil durumda olduğu təəssüratını yaradır. Beləliklə...



" Şikayətim "Bank of Baku"dandır. Bu banka olan tam borc bağlanıb..." DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Şikayətim Var" sosial qrupundakı paylaşımında Elçin Əsgərov adlı istifadəçi giley edir.



Narazı vətəndaş daha sonra qeyd edib: "Qəbzi də var... Amma arayış istəyirəm, digər banka təqdim etmək üçün... Arayışın müqabilində məndən 50 manat pul istəyirlər..."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

