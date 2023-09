Qiyməti əvvəl qaldırırlar, sonra da endirirlər... - Adı da olur KAMPANİYA: həm də bahasına... Tarix: Bu gün, 06:13 | Çap et

DİA.AZ: - "" Endirim " yoxsa, mūştəri inamından sui - istifadə?" DİA.AZ bildirir ki, bunu "Müştərinin Səsi" sosial qrupundakı paylaşımında Nübar Mustafazadə adlı istifadəçi sual edərək bildirib.



Narazı vətəndaş daha sonra bildirib: "AL Market-in növbəti "bol-bol endirim kompaniyası başlığı ilə paylaşdığı " Halal Nemət Min Bərəkət " firmasının istehsalı olan " Səhər " sosiskasının Ekonom Market in vitrinində gündəlik satış qiyməti 6.50 AZN-dir. Və vitrinə göz gəzdirərkən diqqətimi çəkən digər maraqlı məqam da oldu. Həmin firmanın " İmsak " və " Sacüstū " sosiskaları " Səhər " sosiskasının " Al Market"də endirimdən əvvəlki qiymətindən daha aşağı satılır. (İmsak - 9.20 AZN; Sacüstū - 9.00 AZN )



QEYD : Kompaniya davam edir..."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...







DİA.AZ: - "" Endirim " yoxsa, mūştəri inamından sui - istifadə?" DİA.AZ bildirir ki, bunu "Müştərinin Səsi" sosial qrupundakı paylaşımında Nübar Mustafazadə adlı istifadəçi sual edərək bildirib.Narazı vətəndaş daha sonra bildirib: "AL Market-in növbəti "bol-bol endirim kompaniyası başlığı ilə paylaşdığı " Halal Nemət Min Bərəkət " firmasının istehsalı olan " Səhər " sosiskasının Ekonom Market in vitrinində gündəlik satış qiyməti 6.50 AZN-dir. Və vitrinə göz gəzdirərkən diqqətimi çəkən digər maraqlı məqam da oldu. Həmin firmanın " İmsak " və " Sacüstū " sosiskaları " Səhər " sosiskasının " Al Market"də endirimdən əvvəlki qiymətindən daha aşağı satılır. (İmsak - 9.20 AZN; Sacüstū - 9.00 AZN )QEYD : Kompaniya davam edir..."İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

Xəbəri Facebook-da paylaş