Magistraturaya qəbul imtahanına dəyişiklik edilib

Məlum olduğu kimi, magistraturaya qəbul imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada bir mərhələdə keçirilir və imtahanda bakalavrların məntiqi təfəkkürü, informatika və xarici dil üzrə bilikləri qapalı (çoxseçimli) və açıq tipli test tapşırıqlarından istifadə edilməklə yoxlanılır.



DİM-dən verilən xəbərə görə, 2024-cü ildən etibarən magistraturaya qəbul imtahanında iştirak etmək istəyən namizədlər xarici dil imtahanında çoxpilləli təhsil sistemi çərçivəsində mənimsədikləri bilik və bacarıqları, söz ehtiyatı, praktik qrammatikanın əsaslarını nitq fəaliyyətinin növləri üzrə (danışıq bacarığı istisna olmaqla) kompleks şəkildə, yəni dinləyib-anlama, oxuyub-anlama və ilk dəfə olaraq yazı bacarıqları əhatə olunmaqla nümayiş etdirməlidirlər.



Xatırladaq ki, magistraturaya qəbul imtahanlarında 2024-cü ildən etibarən yazı bacarıqlarının yoxlanılacağı ilə bağlı məlumat hələ 2021-ci ilin sonlarında nəşr olunan “Magistr” 1 jurnalında, həmçinin sonrakı nəşrlərdə verilib.



Magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanında bakalavrlar yazı bacarıqlarının yoxlanılması üçün onlara təqdim edilən iki esse mövzusundan birini seçməklə həmin mövzu ətrafında fikirlərini də ifadə edəcəklər.



Esse yazarkən namizədlərə qoyulan tələblər bunlardır:



Esse seçilmiş xarici dildə olub verilmiş mövzuya uyğun işlənməli;



Tərkib hissələri (giriş, əsas hissə (bir neçə abzasdan ibarət ola bilər) və nəticə) abzaslarla fərqləndirilməli;



Həcmi 150-200 söz olmalı;



Tərkib hissələri arasındakı məntiqi rabitə gözlənilməli;



Publisistik üslubda olmalı;



Essenin mövzusu dolğun şəkildə şərh edilib, əhatə olunmalı;



Neytrallıq qorunmaqla mövzu ilə bağlı müstəqil fikir yürüdülməli;



Fikirlərin əsaslandırılması üçün müxtəlif sübutedici mənbələrdən yerli-yerində istifadə edilməli;



Akademik yazı qaydalarına əməl edilməlidir.



Aşağıda nümunə esse mövzuları təqdim olunur:



Neighbours are the people who live near us. In your opinion, what are the qualities of a good neighbour? Use specific details and examples to support your answer.



Some people prefer to spend their free time outdoors, others tend to spend their leisure time indoors. Would you prefer to be outside or inside for your leisure activities? Use specific reasons and examples to explain your choice.



It is better for children to grow up in the countryside than in a big city. Do you agree or disagree? Use specific reasons and examples to develop your essay.



Some people say that the Internet provides people with a lot of valuable information. Other think access to so much information creates problems. State whether you agree or disagree with these statements and support your point of view.



Qiymətləndirmə meyarları və balların hesablanma qaydası haqqında məlumat yaxın zamanda paylaşılacaqdır.



Magistratura səviyyəsinə qəbul üzrə bakalavrların danışıq bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin isə növbəti illərdə aparılması nəzərdə tutulur.



