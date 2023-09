BU NƏDİ BELƏ: Başqasını uşağı adından pul yığan qadın... - "Nə bacarırsan, get elə!" Tarix: Bu gün, 10:15 | Çap et

Redaksiyamıza ailəsidə bədbəxt hadisə baş vermiş şəxs tərəfindən müraciyət daxil olub.



Belə ki, evində baş vermiş yanğın nəticəsində atası və iki qızı dünyasını dəyişmiş Abbasov Rövşən Qafar oğlu yanğın zamanı xəsartə alan oğlu adından pul yığıldığını deyir. Uşağın adndan pul yığan Kəmalə Abbasova adlı qadın isə artıq ikinci dəfə təkrarladığı əməlindən əl çəkməyərək ağrılı ataya "Nə bacarırsan get elə" deyərək öz çirkin əməlindən əl çəkmir.



Gəlin baş vermiş hadisəni zərər çəkmiş atanın öz dilindən dinləyək:



Daha ətraflı aşağıdakı videoda:







Xəbəri Facebook-da paylaş