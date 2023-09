Burda müştəriləri aldadırlar... - Nazirliyin NƏZƏRİNƏ Tarix: Bu gün, 12:09 | Çap et

DİA.AZ: - "Ailə üzvlərim bu mağazadan mebel alıblar". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Şikayətim VAR" sosial qrupundakı paylaşımda giley olunur.







Narazı vətəndaş daha sonra qeyd edib: "Dəst olaraq canlı olmadığından kataloqdan seçiblər, bəyəniblər. Amma ilk öncə mebelin çatdırılmasını gecikdirmələri az deyilmiş kimi utanmadan tamamilə başqa, elə bil ki, "toybox"dan çıxan mebel (baxsan dəyəri heç 1000 manat eləməz) göndəriblər, üstü yapışqanlı, güzgü gülməli formada əyri, utandığımdan mebelin canlı şəklini paylaşmadım... Mebel fotoda olandır, əlavə olaraq indi qiymətini 1350 manat ediblər. Qaytarmaq da istəmirlər, mebel tam qaytarılmayana kimi her yerdə paylaşacam...



Biz aldandıq, siz aldanmayın..."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

