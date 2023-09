Bayden Paşinyana NƏYİ MƏSLƏHƏT GÖRDÜ... - AKTUAL Tarix: Bu gün, 00:54 | Çap et

DİA.AZ: - ABŞ prezidenti Co Bayden Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyana məktub yazıb. DİA.AZ bildirir ki, məktubda Qarabağda həlak olan ermənilərin ruhuna da bir-iki dua guppuldadan Bayden Paşinyana ölkəsində demokratik islahatları davam etdirməyi məsləhət görüb. Söz verib ki, bu istiqamətdə ABŞ ona öz dəstəyini əsirgəməyəcək:



"Ermənistan Azərbaycanla sülh danışıqlarında iştirak etməklə, həmçinin mühüm iqtisadi islahatlar həyata keçirməklə, hökumətin hesabatlılığını təkmilləşdirməklə, demokratik təsisatları gücləndirməklə bu məqsədlərə sadiqliyini nümayiş etdirib. Sizi əmin edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar daxildə demokratiyanın möhkəmləndirilməsi və onun icmasında sabitlik axtarışında Ermənistana dəstəyini davam etdirəcək.



Birləşmiş Ştatlar son zorakılıq nəticəsində yaranan humanitar ehtiyacları, xanım Pauerin sizinlə ətraflı müzakirə edəcəyi məsələləri həlli üçün hökumətinizlə işləməyə sadiqdir. Biz, həmçinin, son hərbi təlimlərimizin nümayiş etdirdiyi kimi, enerji şaxələndirilməsi, davamlılıq və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığımızı gücləndirməyə davam edəcəyik.".



Bayden daha sonra ABŞ-dakı erməni ismasının "güc mənbəyi" olduğunu xatırladıb onu gələn il də iki ölkə arasında əlaqələri dərinləşdirməyə və möhkəmləndirməyə çağırıb:



"Ermənistanın zəngin tarixi dünya ölkələrini və insanları azadlıq və ədalət üçün səy göstərməyə ruhlandırıb. ABŞ-dakı erməni icması isə mənim ölkəmdə güc mənbəyi olmaqda davam edir. Gələn ildə ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əlaqələri daha da dərinləşdirməyə və möhkəmləndirməyə ümid edirəm”.



Bir sözlə, Bayden diplomatik üslubla Paşinyana çatdırıb ki, Qarabağı boş ver, sən əsasən Ermənistan daxilindəki problemlərə odaqlan, biz də sənə lazımi dəstəyi verək. Bir də unutma ki, gələn il bizdə seçkilərdir, çalış, erməni icması mənə səs versin.

