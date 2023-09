Cənubi Qafqaz “boşalır”: Rusiya can hayında, İran çaşqın, Qərb tərəddüddə - NƏ BAŞ VERİR? Tarix: Bu gün, 10:53 | Çap et

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsi nəhayət öz həllini tapıb. Ermənistan və onun satellitləri Qarabağ üzərində nəzarəti itirib və bu, təkcə hərbi, siyasi deyil, həm də strateji faktdır.



Bu fakt - Azərbaycan ərazisində gələcək transformasiyalar məsələsi müəyyən humanitar komponentə malik olsa da, texniki həllərin xüsusiyyətlərini öz üzərinə götürür. Hər halda, bu, Azərbaycanın müvafiq orqanlarının səlahiyyətlərinə aiddir. Biz nəinki Cənubi Qafqazda, hətta, daha da uzaqlarda - Moldovadan Yaxın Şərqə qədər geostrateji vəziyyətdə böyük, demək olar ki, tektonik dəyişikliklərin şahidi olacağıq.



Birinci və əsas nəticə ondan ibarətdir ki, Rusiyanın hərbi-siyasi və strateji məğlubiyyəti ortadadır. Baxmayaraq ki, bir çox cəhətdən Moskva yanaqlarını şişirtməkdə və uzun müddətdir olmayan bir şeyi - sülhməramlı potensialı nümayiş etdirməkdə davam edir. Hamı əmindir ki, kifayət qədər şişirdilmiş bu şar nəinki boşalıb, əslində partlayıb.



Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı əməliyyatı əvvəlcə vaxt baxımından məhdud idi, baxmayaraq ki, Moskva 2025-ci ildən sonra da davam etməsi üçün hər şeyi etdi. İndi bu, olduqca böyük bir problemdir. Proses bir müddət davam edəcək, ancaq müəyyən bir ətalətlə və bir sıra texniki problemləri həll etmək üçün.



Hamı əmin idi ki, Rusiya sülhməramlılarının bölgədə olmasının hərbi əməliyyatların qarşısının alınması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kreml üçün bu, nəzarət edilən xaos yaratmaq və sülhməramlı məsuliyyət daşıyan ərazidə gərginliyi artırmaq üçün siyasi alətdir.



Söhbət həqiqi hərbi əməliyyatlara gələn kimi təbliğatla qızışdırılan sülhməramlılar yoxa çıxdılar və humanitar ləvazimatların çatdırılması üçün tərəflər onları bir müddət axtarmalı oldu. Heç olmasa, onlar bu məsələnin birtəhər öhdəsindən gəlirlər.



Təkcə Cənubi Qafqazda deyil, Dnestryanı və Moldovada da baş verənlərdən nəticə çıxarılacaq. Kişinyov uzun müddətdir ki, Rusiya sülhməramlıları adlandırılan qüvvələrin çıxarılmasını tələb edir və indi Moldova hakimiyyətinin əlavə arqumentləri var. Rusiya hərbçiləri Dnestr çayının sol sahilində heç kimi heç kimdən qorumur və real silahlı qarşıdurma zamanı belə cəhd etməyəcək.



İkinci nəticə. Rusiya Ukrayna müharibəsində o qədər bataqlığa düşüb ki, həqiqətən də qonşu ölkələrdəki problemlərə hərbi yolla cavab verməyə gücü çatmır. Beləliklə, Moskva de-fakto münaqişələrin söndürücüsü roluna iddia edə bilməz.



Yeri gəlmişkən, Rusiya ilk belə məğlubiyyətini 2022-ci ilin yanvarında Qazaxıstanı tərk etmək məcburiyyətində qalanda aldı, baxmayaraq ki, orada uzun müddət möhkəmlənəcəyini gözləyirdi. Ukraynada müharibə başlayandan sonra buna az adam diqqət yetirdi. İndi Rusiyanın hərbi-siyasi zəifliyi bütün şöhrəti ilə Cənubi Qafqazda özünü büruzə verdi.



Üçüncü nəticə. İstənilən formada Rusiyanın siyasi, iqtisadi və hərbi himayəsinə arxalanmaq son dərəcə təhlükəlidir. Hətta ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrdə, hərbi-siyasi ittifaqlarda və digər təşkilatlarda təsbit olunsa belə. Moskva müttəfiqini dəstəkləməyi özü üçün sərfəli hesab etsə, lazım olan məqamda onu tərk etməkdən çəkinməyəcək.



Dəfələrlə böyük çətinliklə təsdiqlənən bu aşkar fakt postsovet dövlətlərinin siyasi elitasının şüuruna nüfuz edir. Ukraynada 2005 və 2014-cü ildən sonra insanlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkiblər. Prezident Volodimir Zelenski də səlahiyyətlərinin ilk dövründə Rusiya ilə hansısa yolla razılığa gəlməyə çalışarkən belə fikirlərə hörmətlə yanaşıb.



Bir qədər subyektiv hal daha var. Moskva yalnız qonşu ölkənin o rəhbərlərini tanıyacaq ki, onları ya özləri təyin edəcəklər, ya da Kremllə razılaşaraq lider olacaqlar.



Yanukoviçdən sonra Ukraynanın bütün prezidentlərinin (Moskvanın ona sualları olsa da, birtəhər onunla dil tapdılar), Gürcüstanda Mixail Saakaşvili və Ermənistanda Nikol Paşinyanın patoloji olaraq rədd edilməsi bunu sübut edir. Və Moskva Azərbaycan prezidentlərinə də xüsusi rəğbət hiss etmirdi, amma sadəcə olaraq başqa imkanları yox idi. Bu, həm də xüsusilə Putinin iqtidarsızlığının bir nümunəsidir.



Bu amil, qeyd olunanlarla yanaşı, Rusiyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına münasibətini müəyyən etdi. Moskva həqiqətən də ümid edir ki, hərbi məğlubiyyət Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə və Paşinyanın hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Söhbət şəxsən ondan getmir, İrəvanda ancaq Kremlin təyin etdiyi şəxslər idarə etməlidir. Xüsusi soyadlar xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir.



Dördüncü nəticə. Ermənistanda başa düşdülər ki, Rusiyaya arxalanmaq bəladan başqa bir şey gətirmir və indi çox gec siyasi kurslarını dəyişməyə başlayırlar. O cümlədən Qarabağdan deklarativ yox, real imtinanın zəruriliyinin etirafı formasında. Bu, Ermənistan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasını və normal qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıracaq. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə, o cümlədən bu sətirlərin müəllifinə danışıb.



Digər tərəfdən, siyasi və ərazi reallıqlarının tanınması Ermənistanın digər geosiyasi mərkəzlərə yaxınlaşmasını və Rusiyadan uzaqlaşmasını asanlaşdıracaq.



Beşinci nəticə. Rusiyanın Cənubi Qafqazda mövqelərinin zəifləməsi istər-istəməz onun Yaxın Şərq və İran körfəzi regionundakı mövqelərinə təsir göstərəcək. Tək Suriyada deyil, amma ilk növbədə orada.



Ərəb dünyası gücə böyük hörmətlə yanaşır. Üstəlik, Moskva öz hərbi gücündən danışaraq uzun müddətdir ki, özünü belə mövqeləndirib. Və birdən Ukraynada uğursuz müharibə və Cənubi Qafqazda nümayişkaranə fiasko. Təkcə ərəb ölkələrinin paytaxtlarında deyil, Tehranda da düşünməli çox şey var.



İran son vaxtlar israrla Ermənistanın tərəfində olduğunu bəyan edir və hətta onun müdafiəsi üçün hansısa hərbi əməliyyatlara eyham vurur. İndi İranın paytaxtında döyüş həvəsi bir qədər sönüb. Birgünlük “blitzkrieg”-də qalibə qarşı iştirak etmək çox da cəzbedici görünmür.



Üstəlik, Rusiyadan ən azı bir növ kömək ümidləri indi səhər dumanında günəş şüaları kimi söndü. Əgər onlar Ermənistanla belə rəftar edirdilərsə, deməli, İranın ümumiyyətlə arxalana biləcəyi heç nə yoxdur. İndi Rusiya ilə kifayət qədər yaxın münasibətlərə girməyə dəyər olub-olmaması barədə ciddi fikirlər formalaşır. Təbii ki, onunla ticarət etmək müəyyən dərəcədə sərfəlidir. Bizim fikrimizcə, bir növ silah və hərbi texnologiyalar əldə etmək üçün illüziyalı ümidi var.



Digər tərəfdən, silahlarla vəziyyət əslində belədir: Ukraynadakı müharibə göstərdi ki, onlar Qərb modellərindən keyfiyyət parametrlərinə görə xeyli aşağıdırlar. Sanksiyaya məruz qalan və mikrosxemləri və digər komponentləri 3-5, bəzən isə realdan 10 dəfə baha qiymətə qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirməyə məcbur olan Rusiyanın hansı texnologiyaları var? İranın da eyni problemləri var və “Şahed” 131, 136 pilotsuz uçan aparatları ilə bağlı hekayə onların Qərb və Ukraynanın bu silah modellərindən geri qaldığını açıq şəkildə nümayiş etdirdi.



Rusiyanın aşkar zəifləməsi ayətullah rejimini çox xoşagəlməz vəziyyətə salır. Türkiyə ilə də, Azərbaycanla da problemlər var və Çin mütləq İran üçün döyüşməyəcək. Təbii ki, Bakı ilə Təl-Əviv arasındakı qarşılıqlı faydalı münasibətlər ayətullahlara, xüsusən də hərbi-texniki sahədə qırmızı parça rolunu oynayır, lakin bununla bağlı heç nə etmək olmaz. Belə çıxır ki, Ermənistanı dəstəkləmək heç bir qazanc vəd etmir.



Ayətullahların bir-biri ilə əlaqəli iki problemi həll etmə vaxtıdır:



Birinci. Suriyada Rusiyanı əvəz etməyin yolunu tapmalıdırlar. Rusiya ordusu Zaporojye vilayətinin cənubunda və Baxmut ətrafında geri çəkildikcə Rusiyanın Əsəd rejiminə kömək etmək imkanları azalacaq. Artıq Suriya müxalifətinin fəallığında artım var və bu, Tehranın qarşısında çox çətin vəzifələr qoyur.



İkinci. Ermənistan Qərbə doğru gedir, Azərbaycanın Türkiyə ilə o qədər sıx əlaqəsi var ki, onu qırmaq olmaz. Gürcüstanda hakimiyyət hələ də Rusiyaya loyaldır, amma kim təminat verə bilər ki, bundan sonra da belə olacaq. Tbilisi Cənubi Qafqazda və ondan kənarda vəziyyətin necə inkişaf etdiyini çox gözəl anlayır. Odur ki, İran təcili olaraq Cənubi Qafqazdakı qonşuları ilə, ilk növbədə Azərbaycanla bir əməkdaşlıq forması tapmalıdır. Əks halda, onun bölgədəki təsiri ən azı, tez bir zamanda sıfıra enəcək.



İran hakimiyyətinin mövcud vəziyyətdən düzgün nəticə çıxarıb-çıxarmayacağı sual olaraq qalır. Bununla bağlı bəzi skeptisizm qalmaqdadır.



Nəhayət, Qərbin mövqeyi. Hələlik qeyri-müəyyən olaraq qalır. Aydındır ki, heç kim münaqişəyə birbaşa müdaxilə etməyəcək, xüsusən də o, başa çatdıqdan sonra. Əgər İrəvan doğrudan da sözdə deyil, əməldə Qərb istiqamətində hərəkətə başlasa, o zaman ona müəyyən dəstək veriləcək.



Rusiyanı regiondan sıxışdırıb çıxarmaqdan Qərb qazanacaq, ancaq müəyyən distansiya saxlanılacaq. Üstəlik, indiki Ermənistan hökumətinin gücünə və möhkəmliyinə və Paşinyanın ölkəyə rəhbərlik etmək qabiliyyətinə tam inam yoxdur. Oradakı rus agentləri kifayət qədər nüfuzludurlar və bu və ya digər şəkildə indiki hakimiyyəti devirməyə cəhd edə bilərlər.



Rusiyanın Cənubi Qafqazda zəifləməsi, şübhəsiz ki, onun Mərkəzi Asiyadakı mövqeyinə təsir göstərəcək. Moskva rejiminin deqradasiyası Ukrayna ilə uğursuz müharibə ilə başladı və indi Rusiya sərhədlərinin bütün periferiyası boyunca sürətlənir.



İngilis atalar sözü "atlamadan əvvəl bax" (look before you leap) xəbərdarlığı edir. Putin xalq müdrikliyinə məhəl qoymadı və buna görə də Cənubi Qafqazı itirdi. Bu, bir çox yerlərdə belə də davam edəcək.



Müəllif: Yuri Rayxel

