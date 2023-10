Xalq artistindən Azərbaycanı hədələyən erməni “model”ə CAVAB: - “O haranın tulasıdır ki…” Tarix: Bu gün, 12:55 | Çap et

“Ona heç it də demirəm, tuladır, tula…”



DİA.AZ bildirir ki, bu sözləri ermənilərin terror təşkilatı VOMA-ya qoşularaq onun təlimlərində iştirak edən “model” Armine Arutyunyanın Azərbaycana yönəlik təhdidinə reaksiya verən Xalq artisti Yasin Qarayev Yenicag.az-a açıqlamasında deyib.



Tanınmış aktyor öz görünüşü ilə Ermənistanda da gülüş hədəfinə çevrilən “model”in ünvanına sərt fikirlər səsləndirib:



“Mən o qızın şəklini də görmüşəm. Onun daxili də çölü kimi eybəcərdir. O kimdir, haranın tulasıdır ki, zəfər qazanan, siyasəti, ordusu, qabiliyyəti, bacarığı ilə dünyaya səs salan qalib bir ölkəni hədələsin.



Hələ bir əlinə silah da alıb, kamera qarşısına keçsin. O kimdir axı? Atalarımızın gözəl bir misalı var: “İt hürər, karvan keçər”. Ona heç it də demirəm, tuladır, tula…”



