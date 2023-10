Fələstin-İsrail müharibəsinin harasında dayanmalıyıq? - AKTUAL Tarix: Bu gün, 19:04 | Çap et

Sosial şəbəkədə yazılanlar İsrail Fələstin qarşıdurmasında heç nəyə təsir edən deyil. Eyni zamanda indi Fələstində yaşayan ərəbin suçu deyil ki, vaxtilə babası torpaq satıb, yaxud Osmanlıya qarşı çıxıb. Sizin babalarınız da eyni zamanda vaxtilə şiə Səfəvisi kimi Osmanlıya qarşı vuruşub və ya əksinə. Yaxud babanız əlində silah bolşeviklərə qoşulub müstəqil respublikanı yıxıb. Və ya israilli bir körpənin, gəncin günahı deyil ki, babaları tarixi torpaqlara qayıdış adı ilə onu belə bir bəlaya ürcah edib. Bütün hamısı insanın şüurlu heyvan olduğunu təsdiqləyir. İndi dronlar bomba atır. Bir az sonra robot əsgərlər, itlər istehsal olunacaq. Robot əsgər evə girib insan öldürəcək, robot it mina, bomba daşıyacaq. Bu cür insanlar bir-birini öldürə-öldürə həyat davam edəcək. O vaxta qədər ki, dünyanı məhv edə biləcək güclü bomba kəşf ediləcək və günün biri düymə basılacaq. Sivilzasiya məhv olacaq. Üzərindən 10 min il keçəndən sonra insanlar yenidən formalaşmağa başlayacaq. Yeri qazıb öncəkilərin yaratdıqları ilə rastlaşıb təəcüb edəcəklər. Deyəcəklər “10 min il əvvəl protez diş düzəldə bilirlərmiş”. Beləcə dünya fırlanacaq. İndi fırlandığı kimi. Odur ki, özünüzü çox yükləməyin. Sonra yükü atmaq çətin olur.



Fikrət Hüseynli - DİA.AZ

