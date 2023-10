Bankın müştərilərinə mini fırıldağı - BU NƏDİ BELƏ? Tarix: Bu gün, 06:54 | Çap et

DİA.AZ: - "Şikayətim "Bank of Baku"dandır". DİA.AZ bildirir ki, bu barədə "Şikayətim VAR" sosial qrupundakı paylaşımında Əli Ələsgər adlı istifadəçi giley edir.

Narazı vətəndaş daha sonra yazır: "Xarici valyutada edilən ödənişlərdə ödənişi dondurub bir neçə gün sonra valyutanın bahalaşdığı vaxtda sistemləşdirirlər (oynayan valyutalarda edirlər) və mənfi balans yazirlar ki valyuta konvertasiyası zamanı yaranan "overdraft"dır.



Bununla 3-cü dəfədir ki, TL ilə olan ödənişlərdə eyni gün yox, nədənsə tl nin 5-10 qəpik bahalaşdığı anda rəsmiləşdirib mənfi balans yazırlar debet karta.



Amma nə möcüzədirsə, aldığım gündən sabahsı daha ucuz olanda (həftə içi) hesablanmır.."



İddia olunanlarla bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

