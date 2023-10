Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri daha da genişlənir - İsrafil Kərimovun yazısı Tarix: Bu gün, 08:41 | Çap et

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın Baş

naziri İrakli Qaribaşvilinin dəvəti ilə oktyabrın 8-də Gürcüstana işgüzar

səfərə gəlib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu gün

Gürcüstana işgüzar səfəri ölkələrimiz arasında yüksək səviyyədə olan

əlaqələrin daha da inkişafına və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə

əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə vermək məqsədi daşıyır.

Səfər çərçivəsində dövlətimizin başçısının Gürcüstanın Baş naziri İrakli

Qaribaşvili ilə təkbətək görüşü olub. Həmin gün Prezident İlham Əliyev və

Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili Tbilisidə Ümummilli Lider Heydər

Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş "The Architect of

Prosperity" – “Firavanlığın memarı” adlı fotosərgi ilə tanış olublar.

Sonra Tbilisidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və

Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili mətbuata bəyanatlarla çıxış

ediblər. Dövlət rəhbərlərinin bəyanatlarında bir sıra vacib məsələlərə

toxunulub.

Qeyd edilib ki, hər iki dövlətin liderləri ölkələrimiz və xalqlarımız

arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələrini gücləndirilməsi və

möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəmirlər. Dövlət başçılarının

ənənəvi görüşləri iki dost və qardaş ölkələrin bir-birinə daha yaxın olması,

xalqlarımızın bir-biri ilə daha da sıx dostluq etməsinə xidmət edir. Əsrlər

boyu bizim xalqlarımız mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində yaşamışlar

və bu gün də belədir. Bu dostluq əlaqələri həm ölkələrimiz üçün o

cümlədən ilk növbədə Cənubi Qafqaz üçün çox vacib olan bir şərtdir.

Azərbaycanın qonşu ölkələrlə bağlı siyasətində Gürcüstanla

münasibətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Azərbaycan öz enerji

resurslarının Avropa bazarlarına çatdırılmasında, eyni zamanda, Şərqdən

Qərbə gedən yüklərin daşınmasında Gürcüstan mühüm tranzit rol oynayır.

Azərbaycanla Gürcüstanı təkcə iqtisadi amillər deyil, həm də tarixi köklər

birləşdirir. Azərbaycan-Gürcüstan dostluğunun çox qədim tarixi var və bu iki

ölkə təkcə qonşu və dost deyil, həm də mühüm strateji tərəfdaşdır.

Tbilisidə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə birgə mətbuata

bəyanatında Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın və Gürcüstanın hər

zaman bir-birinin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini vurğulayaraq bildirib:

“Bütün beynəlxalq təşkilatlarda xalqlarımızın maraqlarını əks etdirən bu və

ya digər məsələlərdə bir-birimizi dəstəkləyirik və bir-birimizin yanındayıq.

Ölkələrin ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir və

ərazi bütövlüyünün pozulması qəbuledilməzdir”.

Həmçinin Prezident İlham Əliyev gələcəkdə Ermənistanla görüşlər

üçün Gürcüstanı təklif edib. Gürcüstanın bu məsələdə mümkün vasitəçilik

imkanlarını ortaya qoyduğuna görə Baş nazir İrakli Qaribaşviliyə

minnətdarlığını bildirən dövlət başçısı qeyd edib: “Hesab edirəm ki, biz

buna hazır olan ölkə kimi Ermənistandan da eyni yanaşmanı gözləməliyik.

Əgər Ermənistan tərəfindən də razılıq olarsa, dərhal bizim aidiyyəti

qurumların rəhbərləri Gürcüstanda həm ikitərəfli, həm də üçtərəfli görüşə

gələ bilərlər”.

İki ölkə arasında münasibətlərə nəzər saldıqda qeyd etmək yerinə

düşər ki, bugünkü səfər Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana sayca 11-ci

səfəridir. Azərbaycanla Gürcüstanı mehriban qonşuluq və tarixi dostluq

əlaqələri, siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə strateji tərəfdaşlıq

əlaqələri birləşdirir. Ölkələrimiz arasında mütəmadi olaraq yüksək

rəsmilərin səfərləri də həyata keçirilir və bu, ikitərəfli əlaqələrin yüksək

səviyyədə olmasının əyani təzahürüdür.

İqtisadi əlaqələrimiz günü-gündən inkişaf edir. 2022-ci ildə iki ölkə

arasında ticarət dövriyyəsi 771 milyon ABŞ dolları təşkil edib, ikitərəfli

ticarətin saldosu isə müsbət 500 milyon ABŞ dolları olub. Bu il yanvar-

avqust aylarında ikitərəfli ticarət dövriyyəsi 612,87 milyon ABŞ dollarını

ötüb, ikitərəfli ticarətin saldosu isə müsbət 444 milyon ABŞ dolları təşkil

edib.

Azərbaycan ilə Gürcüstanın tarixi İpək Yolu üzərində yerləşməsi və

ölkələrimiz tərəfindən birgə irimiqyaslı enerji və nəqliyyat layihələrinin icra

edilməsi regionumuzdan keçən yük axınının həcmini dəfələrlə artırıb.

Ölkələrimiz arasında uğurlu regional əməkdaşlıq münasibətləri

çərçivəsində irimiqyaslı qlobal enerji və nəqliyyat-kommunikasiya

layihələrinin (Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum

qaz boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və s.) reallaşdırılması

bölgədə sülhə və sabitliyə xidmət edir.

Humanitar sahədə də əməkdaşlıq əlaqələri genişdir. Bu sahədə

əməkdaşlıqdan danışarkən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Gürcüstanda

həyata keçirilən çoxsaylı layihələri xüsusi vurğulamaq lazımdır. Paytaxt

Tbilisidə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adını daşıyan böyük küçə, park

və abidə var. Bu, bir daha göstərir ki, Ulu Öndər Gürcüstanla əlaqələrə

necə böyük önəm verib.

Gürcüstanda azərbaycanlılara aid Heydər Əliyev adına Tbilisi Dövlət

Peşəkar Azərbaycan Dram Teatrı, “ERA Teatrı” və yeni yaradılmış “Beez”

Uşaq teatrı fəaliyyət göstərir. Tbilisidə Mirzə Fətəli Axundzadə adına

Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi də mövcuddur. Bu muzey Mirzə Fətəli

Axundzadənin, Cəlil Məmmədquluzadənin və Nəriman Nərimanovun ev-

muzeylərini özündə birləşdirir.

Ölkələrimiz arasında əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişaf dinamikası

onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri gələcəkdə

daha da genişlənəcək və yeni sahələri əhatə edəcəkdir.



İsrafil Kərimov – Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

DİA.AZ



