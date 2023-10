İsrail ordusu bu gün həlledici döyüşlərə çıxacaq - “Times of Israel” Tarix: Bu gün, 11:39 | Çap et

Günün sonuna qədər İsrail hərbçiləri Qəzza zolağı yaxınlığında döyüşlərin getdiyi ərazilərə tam nəzarəti ələ keçirmək niyyətindədir.

Bu barədə “Times of Israel” qəzeti məlumat yayıb . Nəşr İsrail ordusunun sözçüsü Riçard Hextə istinad edib.



Hexin sözlərinə görə, hazırda Qəzza ətrafında döyüşlər davam edir.



“Biz hələ də mübarizə aparırıq. Qəzza bölgəsində yeddi-səkkiz açıq məkan var ki, orada terrorçularla döyüşlər davam edir. Biz dünən əraziyə tam nəzarəti ələ keçirəcəyimizi düşünürdük. Ümid edirəm ki, biz bunu günün sonuna kimi bacaracağıq”, - nəşr Hextdən sitat gətirib.



Müəllif xatıladıb ki, HƏMAS-ın İsrailin cənubuna hücum etməsi, terrorçuların ölkə ərazisinə daxil olmasına şərait yaradandan sonra Qəzza zolağı ilə təhlükəsizlik səddində ciddi boşluqlar yaranıb.



Xatırladaq ki, HƏMAS oktyabrın 7-də İsrailə bir neçə min raket atdı. Bunun ardınca təşkilat "Əl-Əqsa Daşqını" adlı əməliyyatın başladığını elan etdi.



Terrorçular İsrail ərazisinə soxularaq bir neçə hərbçi və mülki şəxsi öldürüblər. Bundan başqa xeyli sayda əsirlərin olduğu qeyd edilir.



AzVision.az



