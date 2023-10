HƏMAS tunellərdə gözləyir: - İsrailin quru əməliyyatı necə olacaq? Tarix: Bu gün, 10:31 | Çap et

HƏMAS-ın Qəzza boyu yeraltı tunellər şəbəkəsi İsrail ordusu üçün problem yarada bilər. İsrailin tunelləri dağıtmaq üçün mülki ərazilərdə istifadəsi qadağan edilən “bunker deşici” bombalardan istifadə etdiyi iddia edilir.



DİA.AZ “Hüriyyət”ə istinadən xəbər verir ki, HƏMAS-ın Qəzza zolağının altında böyük bir tunel şəbəkəsi qurduğu və ondan komanda mərkəzi və sursat anbarı kimi istifadə etdiyi bildirilir.



Britaniyanın "The Guardian" və "The Telegraph" qəzetlərinin mümkün quru əməliyyatı ilə bağlı təhlillərində HƏMAS-ın yeraltı tunelləri mühüm yer tutduğu bildirilir:



HƏMAS-ın illərdir inkişaf etdirdiyi və kommunikasiya sistemləri ilə təchiz etdiyi döyüş tunelləri qruplaşmanın silah-sursatını saxladığı və əməliyyatlarına rəhbərlik etdiyi qərargaha çevrilib. Bu tunellərin İsrail əsgərlərini tələyə salaraq və bombalı hücumlar həyata keçirərək şəhər müharibəsində HƏMAS-a böyük üstünlük verəcəyi düşünülür.



