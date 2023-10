AQTA-dan GERİYƏ ADDIM: "Wolt Azərbaycan"la bağlı qərar dəyişdi - NƏ BAŞ VERDİ Kİ? Tarix: Bu gün, 12:26 | Çap et

Əksər daşınma şirkətlərinin qeydiyyatdan keçməsi təmin olunub.



Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizlik Agentliyindən (AQTA) bildirilib.



Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən verilən məlumata görə, Agentlik qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin, həmçinin qida məhsullarının daşınması xidmətlərini həyata keçirən müəssisələrin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması prosesini davam etdirir.



Qeyd edək ki, bugünədək qida məhsullarının daşınması və çatdırılması fəaliyyəti ilə məşğul olan "Volt Azərbaycan" MMC, "Bolt Services AZ" MMC, "Ozio" MMC, "İndi Market" MMC, "Bazarstore" MMC, "Too Far Logistics" MMC, "iBox" MMC və "Competo" MMC qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçib.



Onu da bildirək ki, “Qida təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə əsasən, qeydiyyatdan keçmiş müəssisələrə Agentlik tərəfindən qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı metodiki dəstək göstərilir, habelə müvafiq tələblərin mərhələli şəkildə icrasına və fəaliyyətin qida təhlükəsizliyi tələblərinə uyğunlaşdırılmasına hərtərəfli köməklik olunur. Bu istiqamətdə qeydiyyatdan keçmiş daşınma şirkətləri ilə əməkdaşlıq davam etdirilir.



Hazırda ölkə üzrə qida zənciri boyu fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyatı prosesi davam etdirilməkdədir.



Xatırladaq ki, AQTA bir müddət əvvəl "Volt Azərbaycan"ın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar vermişdi.



