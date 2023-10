ŞƏHİD-QAZİ-DÖYÜŞÇÜ ANSAMBLININ UĞURLU DİRİJORU... - Təşəkkürlər, CƏNAB PREZİDENT! Tarix: Bu gün, 09:29 | Çap et

Hə... bu yuxu deyil... Gerçəkdir. Xankəndidə Azərbaycan bayrağı dalğalanır.



Məni köhnədən tanıyanlar da təsdiqləyər ki, bizim müxalifliyimiz QARABAĞ üzərindən - Qarabağ dərdindən, itkisindən olub. Mənim kimi düşünənlər o zamanlar müxalif cinahda minlərlə idi və bizim öz içimizdə bir sədaqət andımız da var idi. Bu gün yaşadıqlarımızla bağlı.



***



Bəli, hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır. 20 il əvvəl mən İlham Əliyevə siyasi müxalifətdə dayanaraq etiraz edənlərdən biri idim. İndi isə mən İlham Əliyevə bir vətəndaş olaraq Qarabağımın azadlığına görə, təşəkkür edirəm.



Bəli, hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır.



Təbii ki, Şəhidlərimizi də unutmuruq, onların ruhları qarşısında baş əyirik... Qazilərimizə uca Tanrı şəfalar diləyirik və bütün döyüşçülərimizə sağlıq-salamatçılıq arzulayır, xidmətlərinə görə millət olaraq təşəkkürümüzü ifadə eddirik.



Amma ən nəhayətdə ŞƏHİD-QAZİ-DÖYÜŞÇÜ ANSAMBLINI uğurla yönəldən, onu VƏTƏN RUHUNDA kökləyən Ali Baş Komandanımıza - Prezident İlham Əliyevə millə olaraq bir ömür təşəkkür borcumuzun olduğunu da söyləməliyik...



***



İlham Əliyev təkcə 30 illik Qarabağ İŞĞALINA SON QOYMADI... İlham Əliyevin komandanlığı altında Qarabağa 200 il ərzində köç edən ermənilərin də murdarlığı bu torpaqlarımızdan birdəfəlik olaraq təmizləndi... Məsələ budur...



Və bu UĞURLU ÇÖZÜMƏ görə, bizlər İlham Əliyev adını könüllərə yazmış olduq...



***



Bizlər QARIN MÜXALİFƏTİ olmadığımızdan bu dönəmdə də sağlam düşünməyi bacarmalı Preidentə am dəsək olmalıyıq... Gerçəkdən də o ən doğru zamanı bilirmiş...



am səmimiyyətlə, Məhəmməd ƏRSOY

DİA.AZ-ın baş redakoru...



