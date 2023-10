“Azərbaycan daxili təhdidləri sıradan çıxarıb, xarici təhdidlər isə...” - GƏLİŞMƏ Tarix: Bu gün, 15:55 | Çap et

“Azərbaycan Qarabağ bölgəsində olan terrorçuları ərazidən kənarlaşdırıb. Terrorçuların qorxusu altında yaşayan sadə ermənilər də ərazini tərk ediblər. Amma Azərbaycan müvafiq şərait yaradıb, 1988-ci ildən öncə Qarabağda yaşayan ermənilər geri dönə bilərlər. Eyni zamanda Hadrut qəsəbəsi 3 ildir işğaldan azad edilsə də, ermənilərdən fərqli olaraq, Azərbaycan prezidentinin göstərişi ilə bu və ya digər yaşayış məntəqələrindəki bir evə belə toxunulmayıb. Ermənilər isə işğal etdikləri Azərbaycanın şəhər və kəndlərini məhv ediblər. Bu kəndlərdə yaşayışı təmin etmək üçün yenidənqurma, tikinti işləri getməlidir”.



DİA.AZ bildirir ki, bu sözləri Reyting.az-a professor Cümşüd Nuriyev deyib.



C. Nuriyev Qarabağdakı rus sülhməramlıların 2025-ci ilə qədər ərazidə qalacağını proqnozlaşdırır:



“Bəli, müəyyən fikirlər səsləndirilir. Amma biz diqqətlə prosesləri müşahidə edəndə görürük ki, sülhməramlılar Azərbaycanın dövlət maraqlarının əleyhinə addım atmayıb, son antiterror əməliyyatları zamanı Azərbaycanın haqlı olduğunu qəbul ediblər. Onların müddəti maksimum 2025-ci ilə qədərdir. Digər tərəfdən, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında qarşısına qoyduğu məqsədlərin demək olar ki, 90 faizinə nail olub. Bu da mühüm hadisədir.



Əlbəttə, milli maraqlarımız tələb edən addımlar atılıb və bundan sonra da atılacaq. Bu məsələlər tədricən olur, tələsməyə ehtiyac yoxdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan eyforiyada deyil, işini sakit və əhatəli şəkildə görür”.



Professor bildirib ki, artıq bundan sonra Azərbaycanın antiterror əməliyyatları keçirməsinə ehtiyac qalmayacaq:



“İndi Azərbaycan diqqətini “Böyük qayıdış” prosesinə yönəldir. 2024-cü ilin büdcəsində bunun üçün 3 milyard manatdan çox vəsait nəzərdə tutulur. Ehtiyac olarsa, bu məbləğ artırıla da bilər.



2024-cü ildə 20-30 min insan Qarabağa qayıda, ata-baba yurdlarında yaşamağa başlaya bilər. Növbəti ildə isə bu rəqəmin 50 minin üzərində olması mümkündür. Məndə olan məlumata görə, artıq Laçında mindən çox sakin yaşamağa başlayıb. Bu, çox yaxşı rəqəmdir. Söhbət qısa müddətdə bunların baş verməsindən gedir”.



C. Nuriyev deyib ki, Azərbaycan artıq daxili təhlükəsizlik problemini həll edib, indi daha çox xarici təhlükəsizlik məsələsinə diqqət yetirilməlidir:



“Ölkəmizə qarşı müəyyən xarici təhddidlər var. Bu da daha çox Ermənistanı dəstəkləyən Fransadan gəlir. Amma onların da təhlükə törətmək ehtimalı azdır. Eyni zamanda İran da aradabir danışır. Mən, İran məsələsinə toxunmaq istəməzdim, amma danışmasa daha yaxşıdır, çünki nəticəsi onun üçün yaxşı olmaz”.



Professor sonda qeyd edib ki, Azərbaycan Avropanın onlarla ölkəsi ilə ikili münasibətlər qurub. Odur ki, xaricdən böyük təhlükələr gözləməyə dəyməz və əsas işimiz Qarabağa qayıdışı təmin etmək olmalıdır.



