Qubadlı RİH Sumqayıtda 138 minlik yaşıllaşdırma işi görür?

Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin keçidriyi tender müsabiqəsinin qalibi “Construction Group Of Pearl” MMC olub.

DİA.AZ Yeniavaz.com-a istinadla xəbər verir ki, Qubadlı RİH yaşıllaşdırma işlərinə görə “Construction Group Of Pearl” MMC-yə 138 min 473 manat ödəyəcək.

Xatırladaq ki, Qubadlı şəhəri 25 oktyabr 2020-ci ildə işğaldan azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev tvitter sosial şəbəkəsində (indi “X”) ilk dəfə açıqlama vermişdi. Daha sonra rayonun kəndləri işğalçılardan azad edildi.

Qubadlı RİH-nin rəsmi internet saytında da qeyd edildiyi kimi, hazırda RİH-nin ünvanı Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar qəsəbəsində yerləşir.

Nizamnamə kapitalı 20 manat olan “Construction Group Of Pearl” MMC-nin hüquqi ünvanı Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Quşçuluq Yaşayış Massivi, ev 19-cu küçə, döngə 2, ev 24-də yerləşir. Şirkətin qanuni təmsilçisi Babayev Ramin Ramiz oğludur.



P.S. Görünür, başçı rayonun azad olunduğunu, orda böyük quruculuq işləri planlanıldığını hələ bilmir...



