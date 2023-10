Günah bunlara inanan sıravi vətəndaşdadır... - FAKT BUDUR! Tarix: Bu gün, 07:15 | Çap et

DİA.AZ : - Məhz nəzarətsizlik səbəbindən özlərini arxayın hiss edən virtual aləm dələduzlarının vətəndaşları talama prosesi öz tempi ilə davam edir. Biz DİA.AZ olaraq bu qəbildən olan növbəti faktı təqdim edirik. Aldadılmış vətəndaş yazır:



"Salam, instagramdan tapdığım bu səhifədən duş kabin sifariş etmişəm və məbləğin bir hissəsini ( 100 azn) öncədən ödəməklə qalanını (210 azn) da təhvil alanda ödəməklə razılşamışıq lakin deyiləm vaxtda nə məhsul təhvil verilmiş nə də pul geri qaytarılmışdır. Sonra bəhanələrlə nə pulu qaytarırlar nə də cavab vermirlər. "Biz qanunu bilirik ged nə edirsən et" deyirlər. İndi məsələni hüquqi müstəvidə həll etmək istəyirəm ki dərs olsun belə insanlara, tanıyın və aldanmayın bu insanlara..."



https://instagram.com/dushkabins?igshid=MzRlODBiNWFlZA==













Məsələ ilə bağlı dia.az olaraq qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq...

