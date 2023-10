Dövlət Sərhəd Xidmətinin 5,2 milyonluq tenderi – BU ŞİRKƏTƏ VERİLDİ Tarix: Bu gün, 12:51 | Çap et

DİA.AZ: - Dövlət Sərhəd Xidməti “B-92 layihəli Neftqaz tipli gəmilərin orta (əsaslı) təmir işləri” tenderinin nəticələrini elan edib.



DİA.AZ xəbər verir ki, tenderin qalibi “Franklin Offshore International Pte. Ltd.” "Franklin Offshore Caspian Ltd." şirketinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi olub

Qalib şirkətə 5 250 629 manat ödəniləcək.

DİA.AZ: - Dövlət Sərhəd Xidməti “B-92 layihəli Neftqaz tipli gəmilərin orta (əsaslı) təmir işləri” tenderinin nəticələrini elan edib.DİA.AZ xəbər verir ki, tenderin qalibi “Franklin Offshore International Pte. Ltd.” "Franklin Offshore Caspian Ltd." şirketinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi olubQalib şirkətə 5 250 629 manat ödəniləcək.

Xəbəri Facebook-da paylaş