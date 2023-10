Pah attonnan... AMERİKA BATDI Kİ... - Postmodern, aktual FELYOTON Tarix: Bu gün, 09:04 | Çap et

Bayaq küçəyə çıxmışdım.

Gördüm ki, hər kəsin qanı çox qaradır, hamı doluxsunub, hətta bəziləri əllərindəki dəsmalla gözlərini silə-silə gedirlər.

Təxminən 75 yaşındakı ağ amerikan bir kişiyə yaxınlaşıb soruşdum ki, "Sir, nə olub, sizin və başqalarının qanınız niyə qaradır, yoxsa cənab Bayden ölüb, mənim xəbərim yoxdur?".

Elə bu sözləri eşitmişdi ki, ağsaqqal mənə sarıldı, gözünün yaşını, ağzının seliyini, burnunun flrtını çiynimə axıdıb, hönkürtü ilə qırıq-qırıq "Diyarbakır", "American shave" dedi, sözünün dalını gətirə bilmədi, gışqıraraq "no, no, nooo..." eləyib iti addımlarla uzaqlaşdı.

Mən heç nə başa düşmədim.

Qarşıdan doluxsunmuş halda gələn bir gombul, qara zənci xalaqızıya yaxınlaşıb ondan da soruşmağa bənd idim ki, bu da məni nətəhər qucaqladısa, qulunclarım şaqq elədi. Xalaqızı da gözünün suyunu, ağzının seliyini, burnunun fırtını üstümə sürtüb, "No more American shave" deyib sözünün dalını gətirə bilməyərək, qaça-qaça məndən uzaqlaşdı.

Lənət şeytana, bu minvalla 5 nəfərə yaxınlaşsam da, hamısı ağladıqlarından danışa bilmədikləri üçün, sözlərini tamamlaya bilmədilər və mən də heç nə başa düşmədim.

Birdən ağlıma gəldi, tez Həzrəti Googledə axtarış verdim: " Amerikalılar bu gün neden ağlıyorlar".

Dərhal qarşıma ilk olaraq bu yazı çıxdı - sən demə Diyarbəkirdə bir bərbər qardaşımız Amerikanın İsrail-Fələstin münaqişəsində Fələstinin yox, İsrailin tərəfini tutmasına etiraz olaraq, bundan sonra bizim "polboks" dediyimiz Amerikan tıraşından yapmayacaqmış.

Bütün Amerika da buna görə matəmə, yasa batıbmış, hamı depressiyaya girib, nə edəcəklərini bilmədikləri üçün, ümidsizliyə və çarəsizliyə qapılıblarmış.

Bu xəbəri oxuyanda elə bil dünya başıma fırlandı, mən də Amerikada yaşayan biri olaraq bayaqdan qara-qara fikirləşirəm:

NAĞAYRAJIYIX ƏƏƏ?



Zaur Bayramlı

Amerikada yaşayan jurnalist

DİA.AZ



