Bundan sonrakı HƏDƏF...

“20 il əvvəl söz vermişdim: Azərbaycan Bayrağı işğal altında olan bütün torpaqlarda qaldırılacaqdır və bu gün gəldi... Artıq Azərbaycanda separatçılığa yer olmayacaq. Azərbaycan dövləti bu gün bütün əraziyə nəzarət edir və bunun səbəbkarları bu gün, bax, bu meydanda dayanan bizim igidlərimizdir və on minlərlə Azərbaycan hərbçiləridir. Onların qanı-canı bahasına biz bu Qələbəni əldə etmişdik.”.



İlham Əliyev dediyini etdi. Bunu qəbul etmək istməyənlər olsa belə, bu tarixi dəyişmək mümkü deyil. Bundan sonra əsas hədəf qələbəni qorumaq və güclü olmaqdır, çünki ermənilər həmişə zəif olduğumuz anı gözləyəcək, hətta sülh müqaviləsi imzalansa belə.



Tanrı Azərbaycanı bir daha torpaqla sınağa çəkməsin.



Asif Nərimanlı

DİA.AZ (Ərsoyun Bloqu)

