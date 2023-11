Biz ya Xudayar bəyin qabırğasına döşəyirik, ya da... - Aqşin Yenisey yazır Tarix: Bu gün, 01:05 | Çap et

Bizim nə alimimiz, nə cahilimiz anlayır ki, ayrı-ayrı adamlara yüklənmiş vəzifələri tənqid etmək cəmiyyətə heç bir fayda vermir. Avropada maarifçilik ona görə fayda verdi ki, aydınlar anlayışlara yüklənmiş vəzifələri tənqid etdilər.

Volter kraldan pul alıb mütləq monarxiyanı tənqid edirdi. Lüter xristianlığa bürünüb kilsəni tənqid edirdi və s.

Biz ya Xudayar bəyin qabırğasına döşəyirik, ya şeyx Nəsrullahın. Xalq da elə bilir, problem despotizmdə, dində deyil, problem bu iki arıq kişidədir.

Səhər dilimizə yüklədiyimiz müqəddəslik anlayışını tənqid etmişəm, indi baxıram alimi-cahili yazır ki, dilə yüklədiyimiz anlayışla işin olmasın, get, bir-iki səlahiyyət sahibi tap onlara döşə. Halbuki o səlahiyyət sahibinə külli-ixtiyar verən bizim dilə yüklədiyimiz mənadır.



Aqşin YENİSEY

DİA.AZ (Ərsoyun Bloqu)

