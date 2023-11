`Baku Medical Plaza`da işləməyən qanunlar... - "...tezliklə süquta uğrayarsınız" Tarix: Bu gün, 08:15 | Çap et

"Sikayetim Baku Medical Plaza dandir. Bele ki, sheherde olan zaman yoldasimin ayagi burxuldu, topuq nahiyesinde sis emele geldi, yere basdiqda eziyyet cekir deye hekim kimi calisan xalasina zeng etdik, tecili yardim kimi ne ede bilerik deye. Maz ve derhal rentgen olunmagini istedi ki ozu baxsin, is gunune qeder gozlemeyek. Derhal yaxinliqda olan (bize en yaxini bu oldu deye) Baku Medical Plaza Merkez filialina (28 May m.st. teref) yaxinlasdiq, oyrendik ki, rentgen sobesi 24 saat fealiyyet gosterir. Sevindik ki ne yaxsi, cunki sheherde bayram gunleri rentgeni isleyen xestexana sayi cox azdir.

Bizi yonlendirdiler Tecili tibbi yardim Qeydiyyat sobesine, yaxinlasmisiq, emekdas bize bu veziyyetde xestexanin daxili qanunlarindan danismaga basladi. Ki bes "sirf bizim xestexananin travmotoloqu baxmadan, teyinat (gosteris) vermeden biz sizi rentgen ede bilmerik"... Yeni qisacasi, yaxsi gelmisiz, pasient azligindan eziyyet ceken travmotoloqumuzu ziyaret edin, ordan da 5den 3den nese qazanaq... Mecbur cixdiq geldik. Rentgen 30 ve 35 AZN, elave Travmotoloq qebulu ise 50-60 manat arasidir.. Ayaq ozu pesman oldu burxulmagina.

Sozum odur ki, Hormetli Baku Medical Plaza ve sizin kimi oz qanunlarini ireli surmeye calisan xestexanalar, insanlar sizin hansisa yalniz birce dene xidmetinizden istifade etmek istedikde, o hengamede caninin hayinda olarken ustelik, siz oz hekimlerinize de "mecburi bas cekdirmeye" (medeni dilde yalniz bu cur ifade ede bildim) calismayin. Icaze verin, 24 saat aktiv sekilde fealiyyet gostermeyini emr etdiyiniz xidmetlerinizden (bunun ucun minnetdar deyilem, cunki mene yene de yararsiz xidmet oldu) ve en esasi, yalniz oz konlumuzden kecen xidmetlerinizden istifade edek, ozumuz istediyimiz hekimlerin muayinesinden yararlanaq ve muessisenizden razi halda evimize qayidaq. Qisacasi, sizin muessiseniz olsa da, biz - pasientlerin sayesinde fealiyyet gostere bilirsiniz, icaze verin, "qaydalari" da biz teyin edek. Cunki neticede bizlerin memnunlugu olmasa, qapinizi acan olmaz ve tezlikle suquta ugrayarsiniz".







Mənbə: "Şikayətim Var" Sosial Qrupu - Müəllif: Günel Aylim

Təqdim etdi: DİA.AZ (Ərsoyun Bloqu)



QEYD: Şikayətçinin müraciəti redaktə olunmadan təqdim olunub...



