'Baku Electronics' həm də belə problem yaradır... - Sakinlər narazılıq edir Tarix: Bu gün, 17:18

Redaksiyamıza tanınmış “Baku Electronics” mağazalar şəbəkəsinin Asif Məhərrəmov küçəsində yerləşən filialı barədə oxucumuzdan şikayət daxil olub.



Belə ki, sutkanın avtomobillərin yolda sıxlıq təşkil etdiyi zamanda sözügedən mağazaya aid yük avtomobili yolun hərəkət istiqamətinə perpendikulyar şəkildə parklanaraq yük boşaldılan zaman yolun sağ zolağında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin tam məhtudlaşmasına səbəb olub. DİA.AZ bildirir ki, bu da sakinlərin günlük həyatlarını pozmaqdadır.



Bu hadisə həmin an hərəkət iştirakçılarından biri tərəfindən video qeydə alınaraq redaksiyamıza ünvanlanıb.



Daha ətraflı aşağıdakı videoda:







