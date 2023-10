Yeni başçı özünü `Bağdadın KOR XƏLİFƏSİ` ZƏNN EDİR? - BU NƏDİ BELƏ?! Tarix: Bu gün, 08:04 | Çap et

Bakı şəhəri Nizami rayonunda ağacların kəsilməsi ilə bağlı saytımıza şikayət daxil olub. Şikayətə görə, özəl şirkət öz maddi maraqlarını həyata keçirmək üçün ərazidə ağac “soyqırımı” həyata keçirir. Buna da Nizami Rayonu İcra Hakimiyyəti və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi biganə qalır.



DİA.AZ poliqon.info-ya istindla daxil olan şikayəti təqdim edir:



“Mən Lalə Cəfərova Tahır qızı Bakı şəhəri, Nizami rayonu Tofik Abbasov 83, mənzil 4 ünvanında yaşayıram. Yaşadığım binanın plana getməsi ilə əlaqədar “Global Engineering & Technology” MMC özəl şirkəti tərəfindən nümayəndələr, 36 ailədən ibarət​ üç binanın sökülməsi ilə əlaqədar, biz sakinlərə artıq bir ildir ki, təzyiq göstərirlər. Bununla əlaqədar mən Az.Respub. Döv. Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyevin, Memarlıq və Şəhərsalma idarəsinin rəisi Read Qasımovun qəbulunda oldum. 11 may, 2023 ildə mənə Bakı şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsindən mənə cavab məktubu gəldi. Məktubun məzmununda adı çəkilən şirkətin rəylər almadığına görə Baş İdarə tərəfindən tikintiyə icazə verilməməsi yazılmışdı.







Bildirmək istəyirəm ki,​ 19.10.2013 tarixdə bu şirkət tərəfindən bir neçə ağac yenidən kəsildi. Qeyd edim ki, aprel- may aylarında da bir neçə ağac kəsilmişdi. Bu haqda televiziya kanalinda xəbərlərdə də məlumat getdi və bildirildi ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi adı çəkilən şirkəti ağacları kəsdiyi üçün məhkəməyə verib.



İndi isə ağacların kəsilməsi ilə əlaqədar mən İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya Nazirliyinin Ekspert şöbəsi, təhlükəsizlik xidməti, şöbə müdiri Fariz Qasımov və aparıcı müfəttiş Emin Hüseynli ilə telefon əlaqəsi qurdum. Bu qurumların rəsmiləri mənə dedilər k,i ağacların kəsilməyinə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi icazə verib. Deməli​ ​Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “ağacların kəsilməsi qadağandır” sərəncamına heç kəs məhəl qoymur.​ Bu məsələ ilə əlaqədar video materiallar var. Xahiş edirəm bu məsələnin araşdırasınız!”.









